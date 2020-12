Υγεία - Περιβάλλον

Μήνυμα του ΠΟΥ στην Ελλάδα: Το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό όπλο κατά της πανδημίας

Τι διεμήνυσε στους Έλληνες ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Έκκληση στη διατήρηση των κανόνων αποστασιοποίησης και της χρήσης της μάσκας απηύθυνε ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Χανς Κλούγκε, ο οποίος τόνισε ότι το εμβόλιο είναι εδώ αλλά χρειάζεται λίγη ακόμα υπομονή και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε.

Τόνισε ότι βρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο όπου ή θα δούμε τρίτο κύμα κορονοϊού ή θα κρατήσουμε τη γραμμή ως εδώ, θα κρατήσουμε τον ιό έως εδώ.

«Αυτό που έχουμε ως βασικό μέσο και όπλο αυτή τη στιγμή είναι η αποστασιοποίηση και η μάσκα» ανέφερε και πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως: «Ένα κομμάτι της λύσης είναι ο εμβολιασμός. Το εμβόλιο είναι εδώ. Επιπλέον πρέπει να δούμε τις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα».

Έκανε εκτενή αναφορά στην σημασία του εμβολιασμού επισημαίνοντας ότι «ο ελληνικός λαός κατανοεί απόλυτα τον εμβολιασμό, εσείς οι Ελληνες γνωρίζετε την προστασία μέσω του εμβολιασμού».

Σημειώσε ότι ο εμβολιασμός σώζει ζωές αλλά ο φόβος κάνει ακριβώς το αντίθετο. «Δεν είναι ασύνηθες να ανησυχούμε. Το να κάνει κανείς το εμβόλιο θα αλλάξει το παιχνίδι θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή» πρόσθεσε.

Ζήτησε από τους Έλληνες να επιστεύονται αξιόπιστες πηγές για την πληροφόρησή τους σχετικά με το εμβόλιο υπογραμμίζοντας ότι στην Ελλάδα και στην ΕΕ έχουν θεσμοθετηθεί οι διαδικασίες και οι δοκιμές που πρέπει να γίνουν πριν τα εμβόλια λάβουν την έγκριση.

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια για δίκαιη κατανομή του εμβολίου και εξήρε τον σχεδιασμό εμβολιασμού της ελληνικής κυβέρνησης.