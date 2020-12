Αθλητικά

Στην κορυφή... μέσω Λάρισας ο Άρης

Νικηφόρα πέρασαν οι Θεσσαλονικείς από την έδρα της ΑΕΛ.

Δύο γκολ του Δημήτρη Μάνου (18’, 73’) και το «μαγικό» τέρμα του Σίλβα στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, έκαναν τη... διαφορά για τον Άρη στο εξ αναβολής παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Super League, με την ΑΕΛ στο «Αλκαζάρ», χαρίζοντας στους «κιτρινόμαυρους» την 4η και πιο... άνετη εφετινή εκτός έδρας νίκη τους (3-0), που τους επανέφερε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η ΑΕΛ μπήκε με διάθεση για να πιέσει τον Άρη στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως οι παίκτες της δεν είχαν καθαρό μυαλό στην τελική πάσα. Οι Θεσσαλονικείς απ’ την πλευρά τους άρχισαν να ανεβάζουν «στροφές» μετά το πρώτο τέταρτο κι αφού έχασαν μία πρώτη ευκαιρία με τον Δεληζήση στο 15’ (κεφαλιά άουτ), πήραν το προβάδισμα στο 18’ με εξαιρετική κεφαλιά του Μάνου έπειτα από σέντρα του Σάκιτς.

Ο Άρης συνέχισε να είναι άκρως επιθετικός κι έχασε άλλες δύο ευκαιρίες σε διάστημα δύο λεπτών με τους Μάνο (πλασέ στο 43’) και Ρόουζ (κεφαλιά στο 44’), όμως ο Νάγκι «κράτησε» το σκορ στο 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ έχασε τεράστιες ευκαιρίες με τον Τρούγιτς στο 59’ και με τον Φίλιπ στο 61’, όμως και στις δύο περιπτώσεις ο Σιαμπάνης έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά.

Στο 62’ ακυρώθηκε γκολ του Μάνου, καθώς στο VAR φάνηκε πως ο Μπερτόλιο που ήταν οριακά οφσάιντ επηρέαζε τη φάση. Ο επιθετικός του Άρη, ωστόσο, κατάφερε να βρει και δεύτερη φορά δίκτυα στο 73’, με κοντινό πλασέ έπειτα από ασθενή απόκρουση του Νάγκι στο πρώτο σουτ του Ρόουζ.

Τα τελευταία λεπτά έμοιαζαν με... τυπική διαδικασία, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν τελικά κι σε τρίτο γκολ μετά από καταπληκτική προσπάθεια και γωνιακό σουτ του Σίλβα, ο οποίος ακινητοποίησε πρώτα με μία ντρίμπλα, όλη την άμυνα της ΑΕΛ.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ (Γ. Τάτσης): Νάγκι, Μπέρτος, Ηλιάδης (52’ Γκαζάλ), Ζίζιτς, Φίλιπ, Σπαρβ (81’ Γλυνός), Μούζεκ, Πλατέλλας (52’ Πινακάς), Κρούγιτς, Κωστή (52’ Τόρζε), Ντουρμισάι,

ΑΡΗΣ (Α. Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σάκιτς, Ρόουζ, Δεληζήσης, Γκανέα, Σάσα (69’ Κάτσε), Ματίγια, Μπερτόλιο (69’ Σίλβα), Γκάμα (77’ Μαντσίνι), Γκαρσία (90’ Μπαγκαλιάνης), Μάνος