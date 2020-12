Πολιτική

Μητσοτάκης: Κλειστή η νυχτερινή διασκέδαση μέχρι να έρθει το εμβόλιο

"Θα ελέγξουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας με τα κατάλληλα μέτρα", τόνισε ο Πρωθυπουργός.

"Η πανδημία είναι δραματικός καταλύτης αλλαγών. Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά το δεύτερο κύμα, αλλά προχωράμε με επιθετικό τρόπο στις μεταρρυθμίσεις που έχουμε σχεδιάσει, χωρίς να χάνουμε χρόνο", τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο 31ο ετήσιο Greek Economic Summit που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

"Η Ελλάδα θα είναι ένας από τους νικητές μετά την πανδημία. Το δεύτερο κύμα είναι μεγαλύτερη πρόκληση από το πρώτο, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα θα καταφέρουμε να το ελέγξουμε", ανέφερε ο πρωθυπουργός και σχετικά με την επόμενη μέρα της πανδημίας υπογράμμισε πως "δεν πρέπει να υποτιμούμε την παραγωγική δυναμική της χώρας που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη. Πρέπει να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας και τη ρευστότητα ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα".

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι "κάποιες δραστηριότητες δεν θα λειτουργήσουν μέχρι να έχουμε το εμβόλιο. Για παράδειγμα η νυχτερινή διασκέδαση. Δεν μπορούμε να έχουμε συνωστισμό σε μπαρ, μέχρι να έρθει το εμβόλιο".

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πάντως ότι ακόμα και σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς υπάρχουν εταιρείες που επενδύουν στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών και τόνισε ιδιαίτερα την πρόθεση του ιδίου και της κυβέρνησης να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις παρά την πανδημία. Αναφέρθηκε, μάλιστα, χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή για τις χρήσεις γης.

"Η πανδημία μας έκανε πιο σοφούς, αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κρίση και βλέπουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας, αλλά είμαστε ακόμη πιο αφοσιωμένοι στην μεταρρυθμιστική ατζέντα μας. Είναι ανάγκη και προτεραιότητά μας και με το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα και να προχωρήσουμε μπροστά", επισήμανε ο πρωθυπουργός και σχετικά με την πανδημία σχολίασε πως "είμαστε αφοσιωμένοι για να σώσουμε ζωές κάθε μέρα και αυτή είναι η πιο σημαντική πρόκληση τώρα".

"Είμαστε υπερήφανοι για τον Άλμπερτ Μπουρλά"

Στη συζήτηση στο πλαίσιο του 31ου Greek Economic Summit, συμμετέχει και ο CEO της Pfizer, 'Αλμπερτ Μπουρλά, για τον οποίο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως "είμαστε υπερήφανοι που έχουμε έναν Έλληνα να ηγείται της εταιρείας που έχει βρει τη λύση σε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή τη λύση στην πανδημία". Πρόσθεσε, όμως, ότι μπορεί να μιλήσει και για το πώς και γιατί η Pfizer επέλεξε πριν ακόμη την πανδημία να επενδύσει στην Ελλάδα και τόνισε ότι η χώρα διαθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό με ταλέντα και ικανότητες. "Έχουμε καταπληκτικούς ανθρώπους στην Ελλάδα", είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπουρλά, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, επισήμανε σχετικά με το εμβόλιο ότι αν καταφέρουμε και εμβολιαστεί έγκαιρα ακόμη κι ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού, τότε σίγουρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη μάχη κατά της πανδημίας.