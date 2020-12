Κοινωνία

Βίντεο σοκ από ληστεία σε περίπτερο

Ο δράστης απείλησε με μαχαίρι τον περιπτερά, ο οποίος αντέδρασε με θαυμαστή ψυχραιμία.

Ακόμη δυο περίπτερα έγιναν στόχος ληστών το βράδυ της Τρίτης, αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη.

Οι δύο ληστείες έγιναν με διαφορά τεσσάρων λεπτών μεταξύ τους 12.14 και 12.18 αντίστοιχα από του ίδιους δράστες.

Και στις δυο περιπτώσεις ο ληστής προσπάθησε να αποσπάσει τις εισπράξεις της ημέρας, με νευρικές κινήσεις και υπό την απειλή μαχαιριού, ενώ ένας δεύτερος φύλαγε τσίλιες.

Παρά τις προσπάθειες του δεν κατάφερε τίποτα, χάρη στην ψύχραιμη αντίδραση των υπαλλήλων, που χρησιμοποίησαν το “μπουτόν” το οποίο δίνει σήμα στην Αστυνομία.

Έτσι άμεση ήταν και η αντίδραση της Αστυνομίας, που έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τους δύο δράστες.

