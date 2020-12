Κοινωνία

Άγρια επίθεση ομάδας Ρομά σε 36χρονο

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε αιμόφυρτο το θύμα της επίθεσης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν τους δράστες.

Ανάστατη είναι η Μεσσήνη από τη νέα επίθεση Ρομά, που τραυμάτισαν σοβαρά έναν 36χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το tharrosnews.gr, νεαροί Ρομά είχαν συγκεντρωθεί στην οικία του 18χρονου ομόφυλου τους που σκοτώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, διαπληκτίστηκαν με έναν 36χρονο γείτονα, ο οποίος επέστρεφε στο σπίτι του και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν.

Συγγενείς του νεαρού έφτασαν στο σημείο και ακολούθησε ένταση με τους συγκεντρωμένους Ρομά.

Ο 36χρονος, γιος αυτοδιοικητικού και πρώην αντιδημάρχου της Μεσσήνης, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Κρατώντας τη ματωμένη μπλούζα του παιδιού του στα χέρια, ο πατέρας του 36χρονου, μίλησε στην τηλεόραση BEST, εξηγώντας σοκαρισμένος πως ο γιος του δέχθηκε αναίτια άγρια επίθεση.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στη Μεσσήνη, αναζητώντας τους δράστες.

Φωτογραφία: best-tv.gr