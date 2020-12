Αθλητικά

Champions League: Επίδειξη δύναμης από Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν

Οι Λονδρέζοι πέρασαν σαν “σίφουνας” από την έδρα της Σεβίλλης, ενώ οι Παριζιάνοι “άλωσαν” το Old Trafford. Τι έγινε στους αγώνες της Τετάρτης.

Η Ντόρτμουντ πήρε το βαθμό που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει μαθηματικά μια θέση στους «16» του Champions League, με το 1-1 εναντίον της Λάτσιο για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Παράλληλα, για τους «λατσιάλι» αρκεί μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική με τη Μπριζ εντός έδρας για να ακολουθήσει τη Μπορούσια στην επόμενη φάση.

Στη Σεβίλλη η παράσταση της Τσέλσι είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολιβιέ Ζιρού που πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στο 4-0 επί της τροπαιούχου του Europa League. Έτσι οι «μπλε» κατέκτησαν την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο και ο Γάλλος μπήκε στη λίστα των 14 ποδοσφαιριστών που έχουν σημειώσει «καρέ» τερμάτων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

«Αγκαλιά» με την πρόκριση βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν μετά τη μεγάλη νίκη της (3-1) επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ». Τέλος, η Μπαρτσελόνα (3-0 τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη) και η Γιουβέντους (3-0 τη Ντιναμό Κιέβου στο Τορίνο) απέδειξαν εκ νέου ότι δεν είχαν σοβαρό ανταγωνισμό στον 7ο όμιλο. Το τελευταίο ματς είχε μάλιστα ιστορικό χαρακτήρα, καθώς ήταν το πρώτο του θεσμού με γυναίκα διαιτητή, τη Γαλλίδα, Στεφανί Φραπάρ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων της Τετάρτης:

5ος Όμιλος

Κράσνονταρ – Ρεν: 1-0

(71΄ Μπεργκ)

Σεβίλλη – Τσέλσι: 0-4

(8΄,54΄,74΄, 83΄πεν. Ζιρού)

6ος Όμιλος

Ντόρτμουντ – Λάτσιο: 1-1

(44΄ Γκερέιρο - 66΄πεν. Ιμόμπιλε)

Μπριζ – Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης: 3-0

(33΄ Ντε Κέτελερ, 58΄πεν. Βανάκερ, 73΄ Λανγκ)

7ος Όμιλος

Γιουβέντους – Ντιναμό Κιέβου: 3-0

(21΄ Κιέζα, 57΄ Ρονάλντο, 66΄ Μοράτα)

Φερεντσβάρος – Μπαρτσελόνα: 0-3

(14΄ Γκριζμάν, 20΄ Μπρέθγουεϊτ, 28΄ Ντεμπελέ)

8ος Όμιλος

Μπασακσεχίρ – Λειψία: 3-4

(45΄+3, 72΄,85΄ Καχβετσί - 26΄ Πόουλσεν, 43΄ Μουκελέ, 66΄ Όλμο, 90΄ Σόρλοτ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Παρί Σεν Ζερμέν: 1-3

(32΄ Ράσφορντ - 6΄,90+1΄ Νεϊμάρ, 69΄ Μαρκίνιος)