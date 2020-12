Κόσμος

Πέθανε ο Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας πέθανε εξαιτίας των επιπλοκών του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν πέθανε χθες βράδυ εξαιτίας «επιπλοκών» της COVID-19 ενώ βρισκόταν στην κατοικία του στο Λουάρ-ε-Σερ, διευκρίνισε η οικογένεια του απόμαχου πολιτικού.

«Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί και πέθανε εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19», ανέφερε η οικογένεια σε δελτίο Τύπου το οποίο εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όπως ήταν η επιθυμία του, η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο», σύμφωνα με την οικογένεια και το Ίδρυμα που φέρει το όνομά του.

Ο κεντροδεξιός πρώην πρόεδρος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926 στο Κόμπλεντς (Γερμανία) και αναδείχθηκε στο ύπατο αξίωμα της Γαλλίας το 1974, εισήχθη τον Σεπτέμβριο σε νοσοκομείο της πόλης Τουρς, στη δυτική Γαλλία, με αναπνευστικά προβλήματα. Ανέρρωσε, αλλά εισήχθη εκ νέου σε νοσοκομείο στα μέσα του Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του στο twitter, αναφέρθηκε στο θάνατο του Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν.