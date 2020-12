Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Ημέρα ανταμοιβής για όσους έχουν προσπαθήσει αρκετά, αλλά και για όσους έχουν επικοινωνιακό χάρισμα.

ΚΡΙΟΣ

Η παρουσία σας στον χώρο του σπιτιού ποτέ δεν περνά απαρατήρητη καθώς πάντα η ενέργεια σας έχει την τάση να ζωηρεύει την οικογενειακή ατμόσφαιρα. Σήμερα έχετε τη δυνατότητα περισσότερο από κάθε άλλη μέρα να μεταδώσετε στα άτομα της οικογένειας σας λίγη από τη δική σας αισιοδοξία και θέληση για ζωή και αυτό πραγματικά τους είναι αναγκαίο και πολύτιμο. Με το ταίρι σας νοιώθετε όμορφα και αυτό σας δίνει δύναμη.

ΤΑΥΡΟΣ

Η σημερινή μέρα σας δίνει ένα επικοινωνιακό προβάδισμα και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό καθώς θα μπορούσατε με μεγάλη ευχέρεια σήμερα να έρθετε σε συνεννόηση και συμφωνία με τους συνεργάτες σας όπως και να λύσετε κάποια θέματα που προέκυψαν στη συμβίωση με το ταίρι σας. Αν δώσετε την ευκαιρία στα συναισθήματά σας να εκφραστούν, χωρίς αναστολές, θα έχετε αυτή την ευκαιρία ιδιαίτερα σήμερα που η μέρα σας ευνοεί να αποκαταστήσετε και να ισορροπήσετε τις σχέσεις σας… με όλους.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η σημερινή μέρα έχει τη δυνατότητα να ανταμείψει τις συνεχόμενες και επίπονες προσπάθειες που καταβάλλατε, όλο αυτό το διάστημα, στον εργασιακό τομέα προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία για την εργασιακή και οικονομική σας εξέλιξη. Στα ερωτικά σας η ίδια εύνοια που εισπράττετε σήμερα σας δίνει τη δυνατότητα να συναντήσετε κάποιους ανθρώπους που εντελώς απροσδόκητα θα μπορούσαν να σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η Σελήνη βρίσκεται στο δικό σας σπίτι και αυτό σας δίνει μια ιδιαίτερη ώθηση να ασχοληθείτε με εσάς και τις προσωπικές σας επιδιώξεις. Έχετε μια έντονη δημιουργική διάθεση σήμερα και αυτό σίγουρα σας χαροποιεί καθώς ανακτάτε τη ζωντάνια και τη διάθεση να επανατοποθετήσετε τους στόχους της ζωής σας. Το ταίρι σας νοιώθει την ενέργειά σας για δημιουργική σκέψη και πράξη… και παρασύρεται από τον ενθουσιασμό σας

ΛΕΩΝ

Η σημερινή μέρα έχει την τάση να σας κρατά κάπως αποστασιοποιημένους από τους κοινωνικούς ρυθμούς της και σίγουρα αυτό σας κάνει καλό καθώς σας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείτε αποκλειστικά με τα άτομα της οικογένειάς σας που με την αγάπη και τη ζεστασιά τους γεμίζουν την καρδιά σας με αγάπη. Οι στιγμές ευτυχίας που ζείτε με το ταίρι σας είναι πολύτιμες και θα ήταν πραγματικά κρίμα να τις χαλάσετε και προφανώς να τις χάσετε από μικροεγωισμούς…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η επικοινωνία με τους φίλους σας σήμερα σας δίνει μια ιδιαίτερη ώθηση να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας και τη χαρά σας. Σίγουρα νοιώσατε κάπως πιεσμένοι στις προηγούμενες μέρες αλλά καλό θα ήταν να μην διστάσετε, ειδικά σήμερα, να συζητήσετε αυτά που σας απασχολούν με τους ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Η μέρα σας δίνει τη δυνατότητα με συζητήσεις να ξεδιαλύνετε ουσιαστικά τα δικά σας συναισθήματα και αυτό προφανώς είναι το πρώτο βήμα για να έρθετε σε επικοινωνία και αμοιβαία κατανόηση με το ταίρι σας.

ΖΥΓΟΣ

Η ένταση που νοιώθετε στον τομέα των επαγγελματικών σας καθώς και κάποια αναγκαστικά ξεκαθαρίσματα μεταξύ των συνεργατών σας προφανώς είναι κάτι που απαιτεί την άμεση αντίδραση σας. Καλό θα ήταν να κρατήσετε την εγρήγορσή σας σήμερα και δεν θα χάσετε καθώς κατά τη διάρκεια της ημέρας θα δείτε ότι το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει. Στα ερωτικά υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον μα και στασιμότητα. Καλό θα ήταν να μην πιέσετε τις καταστάσεις για να μην φέρετε το αντίθετο αποτέλεσμα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η ανάγκη σας για συναισθηματική ισορροπία είναι βέβαιη όπως και βέβαιο είναι πως όταν νοιώθετε σιγουριά στα ερωτικά σας τότε όλα σας φαίνονται εύκολα και δυνατά. Η σημερινή μέρα σας δίνει τη σιγουριά που ζητάτε και αυτό και μόνο κάνει τον κάθε σας στόχο πραγματικότητα. Η χαρά σας είναι δεδομένη, επομένως θα ήταν καλό και χρήσιμο για σας να επικεντρωθείτε σε οτιδήποτε έχετε στα σχέδιά σας ως επαγγελματική και οικονομική ανάπτυξη σήμερα που οι συνθήκες ευνοούν.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η αισιοδοξία δεν σας εγκαταλείπει ποτέ και πάντα έχετε τη δυνατότητα να διακρίνετε γύρω σας τα πράγματα που σας δίνουν χαρά. Παρά την ένταση που έχετε με τον σύντροφό σας αυτό το διάστημα, η σημερινή μέρα έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει ξανά το χαμόγελό σας. Από την καθημερινότητα σας και τα ανοίγματα που προσφέρονται σήμερα μπορείτε να αντλήσετε την αισιοδοξία σας. Όσο για τα ερωτικά σας καλύτερα να μην επεκταθείτε σε συζητήσεις, για σήμερα τουλάχιστον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Οι κοινωνικές σας επαφές σας δημιουργούν κάποια ένταση επηρεάζοντας τις σχέσεις με τα άτομα της οικογένειάς σας. Καλό θα ήταν, για να αποφύγετε τις εντάσεις λόγω λανθασμένων χειρισμών, να δώσετε σήμερα μια ευκαιρία για ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο για να μη χάσετε το δίκιο σας. Το ταίρι σας είναι στο πλευρό σας και αυτό οφείλετε να του το αναγνωρίσετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Κάποια επικοινωνιακά θέματα που προκύπτουν σήμερα με τους συναδέλφους σας θα μπορούσαν να σας χαλάσουν την διάθεση. Θα ήταν πραγματικά χρήσιμο για σας να μην εμπλακείτε σε αντιδικίες διογκώνοντας μια κατάσταση που θα μπορούσατε να χειριστείτε με λογική και ηρεμία. Στα αισθηματικά σας έχετε πάντα την τάση να μπερδεύετε τους φίλους σας με τους ερωτικούς συντρόφους. Καλύτερα όμως να ξεκαθαρίσετε ακριβώς τη θέση που τους δίνετε γιατί έχετε την τάση… να τους μπερδεύετε.

ΙΧΘΥΣ

Η σημερινή μέρα σας ωθεί να ασχοληθείτε με θέματα συναισθηματικά. Οι όποιες συζητήσεις με τον σύντροφό σας όμως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αντιδικίες γιατί πάντα εμπλέκετε σε κάθε σας συζήτηση το παρελθόν και όσους πέρασαν από τη ζωή σας. Ανάμεσα στο παρελθόν που πάντα έχει την τάση να μας στενοχωρεί και στο αβέβαιο μέλλον, καλύτερα, σήμερα ειδικά, να επικεντρωθείτε στο παρόν και σε όσα σας προσφέρει. Με αυτή την εστίαση όλα γίνονται καλύτερα και η κάθε συζήτηση μπαίνει σε σωστή βάση

