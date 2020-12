Κόσμος

Δυστύχημα στο Τριέρ: συγκλονισμένη δηλώνει η οικογένεια των Ελλήνων που σκοτώθηκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας Έλληνας οδοντίατρος και η μόλις 8 εβδομάδων κόρη του, ανάμεσα στα θύματα του δυστυχήματος.

Συγκλονισμένη δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η οικογένεια του άτυχου Έλληνα οδοντιάτρου που έχασε τη ζωή του με την οκτώ εβδομάδων κόρη του στην πόλη Τρίερ της Γερμανίας, όταν έπεσε πάνω τους αυτοκίνητο που ο οδηγός του βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Η τόσο αναπάντεχη και βίαιη δοκιμασία που μας επισκέφθηκε μας έχει συγκλονίσει συθέμελα» τονίζει χαρακτηριστικά η οικογένεια του Γιώργου Κομπιλίρη και επισημαίνει ότι «τώρα είναι ώρα σιωπής, περισυλλογής και φροντίδας της χαίνουσας πληγής. Είμαστε σίγουροι ότι όλοι όσοι μας παραστάθηκαν, καθένας με τον τρόπο του, θα σεβαστούν την απόλυτη ανάγκη να μαζέψουμε στην ησυχία τα σκόρπια κομμάτια μας. Είναι θερμότατη παράκληση».

Η οικογένεια ευχαριστεί τις γερμανικές αρχές που ενήργησαν «με τρόπο υποδειγματικό», το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου της Τρίερ όπου νοσηλεύθηκε η οικογένεια, με την μητέρα και το παιδί να έχουν επιστρέψει στο σπίτι. Ευχαριστεί, επίσης, τον Ελληνισμό της Τρίερ και του Λουξεμβούργου «που πρόστρεξαν στον πόνο μας» και «όλους τους δημοσιογράφους από την πατρίδα μας για το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδειξαν τη δύσκολη αυτή στιγμή».