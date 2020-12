Αθλητικά

Νεϊμάρ: θέλω να παίξω ξανά μαζί με τον Μέσι!

Η δήλωση του Βραζιλιάνου έδωσε τροφή…. για θεωρίες συνομωσίας. Ποια είναι τα τρία πιθανά σενάρια για να γίνει η ευχή του πραγματικότητα.

Σεισμό στη μεταγραφική αγορά προκάλεσε ο Νεϊμάρ. Μιλώντας στο ESPN Argentina, είπε ότι η μεγαλύτερη του επιθυμία είναι να παίξει ξανά την επόμενη σεζόν με τον Λιονέλ Μέσι.

«Θα ήθελα να παίξω μαζί του ξανά, αυτό είναι που θέλω περισσότερο. Θέλω να διασκεδάσω ξανά μαζί του στο γήπεδο. Ο Μέσι μπορεί να παίξει οπουδήποτε, δεν έχει προβλήματα. Θέλω πραγματικά να παίξω μαζί του ξανά, πρέπει να το κάνουμε τον επόμενο χρόνο», είπε ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός της Παρί ΣΖ, μετά τη νίκη στο γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Μία συνάντηση στην οποία ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ανοίγοντας και κλείνοντας το σκορ, επιτρέποντας στην Παρί ΣΖ, να μπει ως φαβορί για την πρόκριση, στο φινάλε των ομίλων της κορυφαίας διοργάνωσης.

Όπως μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Αργεντινοί, τρεις ομάδες, Μπαρτσελόνα, Παρί ΣΖ και Μάντσεστερ Σίτι, μπορούν να ονειρεύονται ήδη την επανένωση του «ζευγαριού» που εντυπωσίασε για τέσσερις σεζόν στην Καταλονία.