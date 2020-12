Κόσμος

Φονική κατάρρευση κτηρίου στην Αλεξάνδρεια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια οι ένοικοι της πολυκατοικίας.

Φονική ήταν η κατάρρευση πολυκατοικίας στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο.

Οι διασώστες ανέσυραν από τα συντρίμμια της τριώροφης πολυκατοικίας τουλάχιστον έξι νεκρούς.

Αρχικά τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες ανασύρθηκαν νεκροί, σύμφωνα με αξιωματούχους της περιοχής.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή, απαγορεύοντας στους συγγενείς των ενοίκων του κτηρίου, αλλά και στους περιέργους να πλησιάσουν.

Μέσα στην αποκλεισμένη περιοχή, μπουλντόζες απομάκρυναν τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας, δύο οικογένειας, εννέα ατόμων ήταν μέσα στο κτήριο την ώρα της κατάρρευσης.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν διευκρινιστεί, όμως το κτήριο χτίστηκε τη δεκαετία του 1940.