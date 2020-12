Κόσμος

Διάσωση παιδιού από φλεγόμενο διαμέρισμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το διαμέρισμα του τρίτου ορόφου κατάφεραν να διασώσουν το κοριτσάκι και την οικογένειά του οι πυροσβέστες.

Συνολικά οκτώ άτομα και τα κατοικίδιά τους, διέσωσαν από φλεγόμενο διαμέρισμα οι πυροσβέστες της Βοστόνης.

Μεταξύ αυτών ήταν κι ένα μικρό κορίτσι, που το έβγαλαν με τα χέρια τους και τη βοήθεια σκάλας.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα γυναίκας, η οποία βρισκόταν μέσα με το παιδί της.

Οι πυροσβέστες τους έβγαλαν με σκάλα και στη συνέχεια αναρτήθηκαν φωτογραφίες της διάσωσης, με τη γυναίκα και τα παιδιά να στέκονται στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, ενώ το σημείο έχει πνιγεί στον καπνό.

Κάτοικος της περιοχής τράβηξε τη διάσωση του παιδιού με το κινητό του τηλέφωνο.

Η γυναίκα με τα παιδιά της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με ελαφριά τραύματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση.

\