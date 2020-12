Οικονομία

BBC για Brexit: κοντά στην επίτευξη εμπορικής συμφωνίας

Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, το BBC βλέπει φως… στο τούνελ των διαπραγματεύσεων.

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενδεχόμενο να έχουν κάνει αρκετή πρόοδο για μία εμπορική συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως δήλωσε χθες, Τετάρτη, η Λόρα Κένσμπεργκ, αρχισυντάκτης πολιτικού ρεπορτάζ του BBC.

«Έπειτα από μήνες και μήνες και, ναι, μήνες συνομιλιών, αρκετές πηγές μου είπαν σήμερα [χθες] ότι η διαδικασία είναι πιθανό να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες», είπε η ίδια.

«Ένας πρεσβευτής μου είπε ότι υπάρχει ελπίδα η συμφωνία να μπορέσει να ολοκληρωθεί την Παρασκευή», πρόσθεσε.