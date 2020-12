Υγεία - Περιβάλλον

Μανωλόπουλος: Μάσκες και αποστάσεις και μετά τον εμβολιασμό

Πώς λειτουργεί το εμβόλιο, πώς θα αποκτήσουμε ανοσία της αγέλης και πώς θα γίνει ο εμβολιασμός. Ο καθηγητής Φαρμακολογίας απαντά στον ΑΝΤ1.

Για τη λειτουργία του εμβολίου, τη διάθεσή του στην Ελλάδα και τον τρόπο εμβολιασμό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης, Ευάγγελος Μανωλόπουλος.

Όπως εξήγησε, κάποιος που θα εμβολιαστεί μπορεί να νοσήσει με ελαφριά συμπτώματα, το πιθανότερο όμως είναι ότι θα μπορεί να μεταδώσει τη νόσο.

«Όποιος εμβολιάζεται προστατεύεται ο ίδιος, όχι οι γύρω του. Όταν εμβολιαστούμε όλοι, τότε θα έχουμε αποκτήσει την ανοσία της αγέλης», διευκρίνισε και ξεκαθάρισε πως, «κρατάμε τα μέτρα, μάσκες και αποστάσεις, αλλά με το εμβόλιο θα προστατεύουμε το σύστημα Υγείας», αφού θα αποφευχθούν οι διασωληνώσεις σε έναν βαθμό.

Τα εμβόλια που περιμένουμε στην Ελλάδα είναι δύο και η επιλογή των ατόμων που θα εμβολιαστούν θα γίνεται βάσει διαθεσιμότητας. «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει επιλογή, τα εμβόλια που θα έρθουν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και το ίδιο προφίλ ασφάλειας», σημείωσε σχετικά ο καθηγητής.

Σχετικά με τις δόσεις των εμβολίων, της Pfizer οι δύο δόσεις απέχουν δύο εβδομάδες, ενώ της Moderna ένα μήνα.

«Αν αρχίσουμε τον Ιανουάριο θα αρχίσει να φαίνεται η πρώτη βοήθεια στο τέλος Φεβρουαρίου», δήλωσε, εξηγώντας ότι πρόκειται για βοήθεια στο ΕΣΥ.

Όσο αφορά στην υποχρεωτικότητα του εμβολίου, τόνισε ότι, «καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει υποχρεωτικό», αλλά «ο υπεύθυνος κάθε χώρου μπορεί να κρίνει ότι αυτό θα είναι απαραίτητο για να διατηρήσει την ασφάλεια του χώρου».

«Δεν πρέπει να πάρουμε από αλλού εμβόλιο, παρά μόνο από το σύστημα υγείας», είπε με αφορμή την προειδοποίηση από την Interpol και ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είναι διαθέσιμο από το ίντερνετ το εμβόλιο, θα είναι εξ ορισμού ψεύτικο».

Τέλος, ο καθηγητής ερωτήθηκε για τις ποσότητες εμβολίων που θα λάβει η Ελλάδα και απάντησε πως «οι δύο εταιρείες έχουν κάνει αιτήσει για έγκριση κι εμείς θα πάρουμε το 2,5% που μας αναλογεί», συμπληρώνοντας πως «της Astra Zeneca θα έρθει αργότερα» και διευκρίνισε πως «το 95% αποτελεσματικότητα σημαίνει ότι ένας στους 20 δεν θα έχει ανοσία».

«Πρώτοι θα εμβολιαστούν όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα», κατέληξε, τονίζοντας πως όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό και πάνω τους βασίζονται κυρίως οι έρευνες για τα εμβόλια.