Οικονομία

ΟΠΕΚ: διαφωνίες για την πολιτική μείωσης της παραγωγής

Αρκετά κράτη αντιδρούν στην πρόταση της Σαουδικής Αραβίας, να συνεχιστεί η μείωση της παραγωγής.

Οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ και η Ρωσία ξανάρχισαν σήμερα τις συνομιλίες τους σε μια προσπάθεια να καθορίσουν τις πολιτικές τους για το 2021.

Οι συνομιλίες επαναλαμβάνονται μετά την αποτυχία που καταγράφηκε στον αρχικό γύρο των συνομιλιών προηγούμενα μέσα στην εβδομάδα, για την επίτευξη ενός συμβιβασμού, αναφορικά με την αντιμετώπιση της χαμηλής ζήτησης πετρελαίου, εξαιτίας ενός δεύτερου κύματος εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Οι χώρες του ΟΠΕΚ και άλλες συνεργαζόμενες χώρες που είναι γνωστές στο σύνολό τους, ως ΟΠΕΚ+ αναμένονταν ευρέως να παρατείνουν τις ισχύουσες μειώσεις παραγωγής των 7,7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως ή ποσοστό 8% της παγκόσμιας προσφοράς, τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο του 2021.

Ωστόσο, μετά την κούρσα τιμών που προκάλεσαν οι ελπίδες για ταχεία έγκριση των εμβολίων κατά του κορονοϊού στα τέλη Νοεμβρίου, αρκετές χώρες, που παράγουν πετρέλαιο, άρχισαν να αναρωτιούνται για την ανάγκη συνέχισης της μείωσης της παραγωγής που προωθεί η Σαουδική Αραβία.

Πηγές της ομάδας χωρών ΟΠΕΚ+ ανέφεραν ότι η Ρωσία, το Ιράκ, η Νιγηρία, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν όλες σε κάποιο βαθμό εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής το 2021.

«Τα πράγματα πηγαίνουν προς έναν συμβιβασμό» σύμφωνα με έναν απεσταλμένο στον ΟΠΕΚ.

Δύο άλλες πηγές ήταν λιγότερο αισιόδοξες και δήλωσαν ότι απαιτούνται περισσότερες συζητήσεις προκειμένου να ξεπεραστούν οι διαφορές.