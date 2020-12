Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1: Δεν μπορούμε να μιλάμε για άρση, αν δεν μειωθούν οι διασωληνωμένοι

Σήμερα και αύριο είναι κρίσιμες μέρες των συζητήσεων της Επιτροπής και της γνωμοδότησης για την άρση του lockdown, που φαίνεται να απομακρύνεται.

Για το ενδεχόμενο της άρσης, τα στοιχεία για τα κρούσματα, αλλά και την αυξημένη διασπορά μίλησε ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Είναι δυνατόν να δουλεύουμε σαν μπακάλικο στην Επιτροπή;», διερωτήθηκε ερωτηθείς για τα στοιχεία του ΕΟΔΥ ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής, εξηγώντας ότι, «είμαστε 30 άτομα που κάθε μέρα – κάθε δύο μέρες τρώμε 5-6 ώρες για τη διαχείριση της πανδημίας» και συμπλήρωσε πως κάθε Πέμπτη η Επιτροπή λαμβάνει κατάσταση με ποιοτικά στοιχεία (ηλικίες, νοσοκομεία νοσηλείας, κτλ) από τον ΕΟΔΥ και βάσει αυτών λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Ως προς τις αποφάσεις για την άρση του lockdown, είπε πως σήμερα και αύριο είναι οι κρίσιμες μέρες που θα γίνουν συζητήσεις, όμως «δε σημαίνει ότι την άλλη εβδομάδα δεν θα αλλάξουν τα στοιχεία».

Τα κλινικά δεδομένα είναι αυτό που απασχολεί αυτήν τη στιγμή: η πληρότητα στις ΜΕΘ, η βόρεια Ελλάδα πλήττεται σε δραματικό βαθμό», διευκρίνισε σχετικά με το σε τι θα βασιστεί η εισήγηση για χαλάρωση των μέτρων και ξεκαθάρισε πως «αν δεν υπάρχει κλείσιμο της ψαλίδας στον αριθμό των διασωληνωμένων, δεν μπορούμε να συζητάμε άρση, αλλά για μικρότερα πράγματα».

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, άλλωστε, δήλωσε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ ότι δεν γίνεται άρση του lockdown αν δεν γίνει μονοψήφιος ο αριθμός των διασωληνωμένων.

Σχετικά με τη μεγάλη διασπορά στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη βόρεια Ελλάδα, ο καθηγητής Γώγος είπε ότι, υπήρξε μεγάλη διασπορά σε κλειστά μέρη, όπως οικογένειες, επιχειρήσεις, στρατόπεδα, κτλ.

«Αυτήν τη στιγμή με τη διασπορά δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλαμε», τόνισε.

Αναφορικά με τον εμβολιασμό, υπογράμμισε πως «θα πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που μιλάνε με στοιχεία και δεδομένα», συμπληρώνοντας πως «αυτήν τη στιγμή προέχει να μιλήσουμε στον κόσμο, να πείσουμε την κοινότητα, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διασπορά».

Τέλος ο Χ.Γώγος απηύθυνε έκκληση «να βάλουμε όλοι πλάτες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη βόρεια Ελλάδα».