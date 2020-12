Πολιτισμός

Μητσοτάκης: η Ακρόπολη γίνεται προσβάσιμη σε όλους

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί προσωπική μου δέσμευση».

Για «σπουδαία και φωτεινή ημέρα, που αποδεικνύει έμπρακτα πως το Δημόσιο μπορεί να συνεργαστεί με Ιδρύματα που μοιράζονται τους ίδιους στόχους, το όραμα και τη φιλοσοφία, ώστε να αποδοθεί στην παγκόσμια κοινωνία, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία, ένα τέτοιο εμβληματικό έργο» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του νέου ανελκυστήρα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο οποίος, όπως τόνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κατασκευάστηκε υπό την αγαστή συνεργασία του Ιδρύματος Ωνάση και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως τόσο ο νέος ανελκυστήρας, όσο και οι νέες διαδρομές καθιστούν την Ακρόπολη προσβάσιμη σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες, αλλά και στους ηλικιωμένους. «Αυτή η κυβέρνηση δεν αρέσκεται στα λόγια, αλλά προχωρά σε πράξεις. Ως εκ τούτου, δίνουμε σήμερα στο κοινό αυτό το εμβληματικό έργο που δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την βοήθεια του Ιδρύματος Ωνάση» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, που υπενθύμισε πως η κυβέρνηση έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, που προβλέπει προσβασιμότητα σε όλους και παντού.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι διαδρομές έχουν κατασκευαστεί με πλήρη σεβασμό στη νομοθεσία, υπό την επιτήρηση του προέδρου της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης Μανώλη Κορρέ και εξέφρασε τη λύπη του για την κριτική της αντιπολίτευσης για ένα οικουμενικό, όπως το χαρακτήρισε έργο, που θα έπρεπε να μας ενώνει όλους.

«Το Εθνικό Σχέδιο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί προσωπική μου δέσμευση, γνωρίζετε όλοι τους λόγους, για τους οποίους έχω προσωπική ευαισθησία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, που ευχαρίστησε εκ νέου όλους τους εμπλεκομένους, γιατί -όπως είπε- παρέδωσαν ένα τόσο δύσκολο έργο εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη Λίνα Μενδώνη και τον Μανώλη Κορρέ εγκαινίασαν τον ανελκυστήρα και περιηγήθηκαν στις νέες διαδρομές της Ακρόπολης.

Μενδώνη: το ΥΠΠΟΑ, αποδίδει την Ακρόπολη προσβάσιμη στο σύνολο της κοινωνίας

«Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, σήμερα, και η ελληνική Πολιτεία, το ΥΠΠΟΑ, αποδίδει την Ακρόπολη προσβάσιμη στο σύνολο της κοινωνίας, στην κοινωνία των 3/3. Είναι γεγονός ότι πλέον η Ακρόπολη, το σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και της δημοκρατίας, είναι απολύτως προσβάσιμη. Εικόνες που στο παρελθόν είχαμε βιώσει, πιστεύουμε ότι είναι πραγματικά παρελθόν. Με τον ανελκυστήρα και τις διαδρομές, πλέον οι συνάνθρωποί μας που έχουν προβλήματα κινητικότητας, αλλά όχι μόνον, άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας που έχουν όραμα να έρθουν στην Ακρόπολη και ο κάθε ένας που έχει ανάγκη μπορεί να προσεγγίσει πλέον μέχρι τη νότια κλιτύ», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στα εγκαίνια του ανελκυστήρα για ΑμεΑ στην Ακρόπολη, που έγιναν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Στα εγκαίνια παραβρέθηκε και ο Αντώνης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση, που ήταν και ο χορηγός του έργου.

«Είναι ένα έργο το οποίο έγινε πολύ γρήγορα χάρη στην εξαιρετική συνεργασία των εξωτερικών συνεργατών του Ιδρύματος Ωνάση με τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, υπό την επιστημονική ευθύνη της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) και τον καθηγητή κ. Μανόλη Κορρέ, με την εφαρμογή όλων των διατάξεων του αρχαιολογικού νόμου», πρόσθεσε η κ. Μενδώνη, τονίζοντας προς τον κ. Μητσοτάκη, «Κύριε πρωθυπουργέ είναι γνωστή η ευαισθησία σας για τα ΑμεΑ. Ο ανελκυστήρας της Ακρόπολης, οι διαδρομές και γενικά η απόλυτη προσβασιμότητά της είναι ένα μέρος από το εθνικό σχέδιο. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και ευτυχείς που σήμερα θα είστε ο πρώτος ο οποίος θα επισκεφτεί την Ακρόπολη στη νέα της μορφή».

Παπαδημητρίου: Απελευθερώνουμε τις κρυμμένες δυνάμεις της Ελλάδας στα καλύτερά της

«Σήμερα στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στεκόμαστε μπροστά σε ένα μνημείο με πανανθρώπινη αξία, ένα φωτεινό σηματοδότη αισιοδοξίας. Στην Ακρόπολη προβάλλονται ο σεβασμός και η φροντίδα του Ιδρύματος Ωνάση για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον εκδημοκρατισμό της γνώσης, την ελεύθερη προσβασιμότητα, τα ίσα δικαιώματα», δήλωσε από την πλευρά του ο Αντώνης Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση.

«Δεν είμαστε ένας απλός ιδιώτης που κάνουμε χορηγίες, αλλά συμπράττουμε ισότιμα στη διαδικασία σχεδιασμών και υλοποίησης όποιας δράσης αναλαμβάνουμε. Με τον τρόπο αυτό χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας, απελευθερώνουμε τις κρυμμένες δυνάμεις της Ελλάδας στα καλύτερά της. Η Ακρόπολη που κάνει τον γύρο του κόσμου με τον νέο φωτισμό της, από την πρόσφατη συνεργασία μας με την πολιτεία, παραμένει μια διαρκής υπενθύμιση ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων. Παραμένει επίσης μια υπόσχεση ότι η δημοκρατία είναι το σπίτι όλων μας. Ειδικά τις συνθήκες που βιώνουμε σήμερα, αυτό το σπίτι πρέπει να μείνει μονίμως ανοικτό, προσβάσιμο και φωτεινό», συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαδημητρίου.