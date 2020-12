Κοινωνία

Κορονοϊός: ακόμη έναν νεκρό θρηνεί η Ελληνική Αστυνομία

Μακραίνει η λίστα των θυμάτων της πανδημίας στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας

Ακόμη ένα νεκρό από επιπλοκές του κορονοϊού, θρηνεί η Ελληνική Αστυνομία.

Πρόκειται για τον Γιώργο Καρυπίδη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 55 ετών από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο άτυχος άντρας υπηρετούσε στο Α.Τ Κατερίνης και το τελευταίο χρονικό διάστημα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Κατερίνης.