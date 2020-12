Παράξενα

Συγκίνηση στο “Παπανικολάου”: συναυλία για τους ασθενείς με κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια διαφορετική συναυλία έκανε η μουσική μπάντα για τους ασθενείς με κορονοϊό.

Συναυλία αποκλειστικά για ασθενείς που νοσηλεύονται με Covid-19 έκανε το μουσικό συγκρότημα «Ρόμβος».

Η μπάντα έστησε τα όργανά της έξω από τα παράθυρα του Πέτρινου Κτηρίου και σε όσους από τους ασθενείς το επέτρεψε η υγεία τους, πήγαν στο παράθυρο και παρακολούθησαν τη συναυλία.

Η συναυλία κράτησε μισή ώρα, από τις 16:30 έως τις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης.

Πηγή: thestival.gr