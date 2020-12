Πολιτική

Γεραπετρίτης: η αγορά θα ανοίξει μόνο όταν το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα

Ο Υπουργός Επικρατείας έδωσε διευκρινίσεις για παλιότερη δήλωση του για τις ΜΕΘ, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Τι είπε για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Τη διαβεβαίωση πως οτιδήποτε ανοίξει στην αγορά, αυτό θα γίνει αφού εξασφαλιστεί, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, ότι θα είναι με απόλυτη ασφάλεια, έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης,.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι έχουμε μία σταθεροποίηση προς ύφεση της εικόνας, αλλά αυτό δεν γίνεται με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημείωσε ότι παραμένει η μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ και πως πολλές περιοχές έχουν ακόμα υψηλό ιικό φορτίο. «Τα δυο αυτά δεδομένα μας οδηγούν να είμαστε επιφυλακτικοί δεν πρόκειται να ανοίξει οτιδήποτε αν δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια».

«Ενημερωνόμαστε δύο φορές την ημέρα για την εξέλιξη της πανδημίας και με βάση αυτή αποφασίζουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Επικρατείας στο «Θέμα 104,6».

Διευκρινίζοντας παλαιότερη δήλωση για τις ΜΕΘ ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι οι Μονάδες αυτές είναι αναγκαίες και γι’ αυτό η κυβέρνηση φρόντισε να τις υπερδιπλασιάσει. «Ενόσω λοιπόν είναι αναγκαία δεν είναι επαρκής όμως, διότι τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους, σκοπός είναι η πρόληψη, ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνουμε σε ΜΕΘ» σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «δεν σημαίνει πως αν έχουμε μεγάλο αριθμό ΜΕΘ όπως η Γερμανία αυτό δεν μπορεί να μας οδηγεί να αφήνουμε ανοιχτή κοινωνία».

Για το εμβόλιο ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης για εμβολιασμό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων το μήνα (δύο εκατομμύρια εμβολιασμοί δηλαδή), επισήμανε ως σημαντικό στοιχείο τη συλλογική συνειδητοποίηση του εμβολίου, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως αναθεωρήσει τον προγραμματισμό της για την έγκριση του εμβολίου, μετά την πίεση που δέχεται από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία για να γίνουν οι διαδικασίες πιο γρήγορα.