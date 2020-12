Αθλητικά

Κορονοϊός –ΝΒΑ: 48 παίκτες βρέθηκαν θετικοί!

Με την έναρξη της κανονικής περιόδου να έχει οριστεί για το Δεκέμβριο, οι παίκτες επέστρεψαν για προετοιμασία, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα των τεστ είναι σοκαριστικά.

Σχεδόν το 9% των παικτών που επέστρεψαν στις ομάδες τους για την έναρξη της προετοιμασίας βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό (Covid-19), όπως ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση την Τετάρτη η λίγκα και η Εθνική Ένωση Παικτών Μπάσκετ.

Συνολικά 546 παίκτες εξετάστηκαν, με 48 να έχουν θετικά αποτελέσματα (8,8%) μεταξύ 24-30 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια που δόθηκαν στις ομάδες τις τελευταίες ημέρες, αυτά τα αποτελέσματα σημαίνουν ότι οι παίκτες που δεν εμφανίζουν συμπτώματα του ιού πρέπει να μείνουν μακριά από τις εγκαταστάσεις της ομάδας για 10 ημέρες. Οι παίκτες που είναι συμπτωματικοί δεν μπορούν να επιστρέψουν μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα για 10 ημέρες.

«Όποιος έχει επιβεβαιωμένο θετικό τεστ κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής φάσης των δοκιμών, θα είναι απομονωμένος έως ότου του δοθεί η άδεια να αφήσει την απομόνωση, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από το NBA και την Ένωση Παικτών σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC (Center for Disease Control)» ανέφερε η δήλωση της Τετάρτης.

Μόλις επιστρέψουν στο καμπ προετοιμασίας, οι παίκτες θα προπονούνται μόνοι τους, και επίσης θα χρειαστεί να περάσουν από έναν καρδιακό έλεγχο πριν μπορούν να συμμετάσχουν σε ομαδικές προπονήσεις.

Η πιθανότητα να απουσιάζουν οι παίκτες από τις ομαδικές προπονήσεις για 12 ημέρες σημαίνει ότι μερικοί παίκτες ίσως να μην είναι διαθέσιμοι όταν αρχίσουν τα παιχνίδια της preseason στις 11 Δεκεμβρίου. Η κανονική περίοδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει 11 ημέρες αργότερα.

Το ποσοστό 8,8% των θετικών δειγμάτων ήταν υψηλότερο από το 5,3% των θετικών δειγμάτων πριν την «φούσκα» του Ορλάντο στα τέλη του Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης COVID-19 από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των θετικών δειγμάτων στις ΗΠΑ είναι στο 10,2%.