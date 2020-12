Life

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής μιλά για το ξεκίνημά του, από τη Θεσσαλονίκη, τα πρώτα του τραγούδια που έγιναν επιτυχίες, τη συμμετοχή του σε talent show του ΑΝΤ1 και την μετακίνηση από τον χώρο της ιατρικής σε αυτόν της μουσικής.

Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής μιλά για το ξεκίνημά του, από τη Θεσσαλονίκη, και τα πρώτα του τραγούδια που έγιναν επιτυχίες.

Το συγκρότημα των νεανικών του χρόνων, η συμμετοχή του σε talent show του ΑΝΤ1 και η μετακίνηση από τον χώρο της ιατρικής σε αυτόν της μουσικής.

Τέλος, αποκαλύπτει πώς αντιμετωπίζει τις θαυμάστριές του και τι γνώμη έχει για τον έρωτα και τον γάμο.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

#EnwpiosEnwpiw