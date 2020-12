Οικονομία

Lockdown: ανοίγουν τα εποχικά καταστήματα

Πότε θα ανοίξουν και ποια καταστήματα αφορά.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου θα επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης αμιγώς εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών καθώς και η πώλησή τους από τα supermarkets.

Οι λεπτομέρειες για το ωράριο και τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων αυτών θα ανακοινωθούν αύριο, Παρασκευή, από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη.