Life

“Η Φαμίλια”: Λίγη κατανόηση και ένα... application (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται και απόψε με σπαρταριστό επεισόδιο.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

«Λίγη κατανόηση»

Ο Γιάννης έχει παράπονο από τη Μαίρη ότι δεν τον υποστηρίζει αρκετά σε ό,τι κάνει, την ώρα που η Τζο «θρηνεί» με τον δικό της τρόπο την απώλεια μιας φίλης της.

Επίσης, μιλώντας με τον ψυχολόγο για επαγγελματικούς στόχους, ο Γιάννης αποκαλύπτει πως στόχος του είναι να κάνει ένα application που να προλαβαίνει τους καβγάδες των συμπεθέρων! Σκέφτηκε, ακόμα, να κάνει ένα κοινωνικό δίκτυο για όσους έχουν αλλεργία στα μαλάκια, όπως και ένα application, που να ακυρώνει τις παραγγελίες φαγητού, όταν αλλάζεις γνώμη!

Την ίδια ώρα, το ζευγάρι μας αναρωτιέται σε πόσους γάμους φίλων μπορείς να πας μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και πόσα λεφτά μπορείς να χαλάσεις σ’ αυτούς. Πόσο ζόρικη είναι αυτή η «ενσυναίσθηση» και, αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι να κοιμηθείς στην πλευρά του κρεβατιού που δεν έχεις συνηθίσει;

Gallery