Πολιτική

Τσίπρας: Να παλέψουμε για την εξάλειψη των διακρίσεων

Στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων με Αναπηρία βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρία (πρώην ΠΙΚΠΑ) Βούλας επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Ο κ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά στον χώρο της παιδικής χαράς του ιδρύματος, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας και τις αποστάσεις ασφαλείας. Επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι όλοι θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα προστασίας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τήρησή τους ειδικά για τις περιπτώσεις των κλειστών δομών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να παλέψουμε για να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και μετέφερε στα παιδιά ένα «μήνυμα δύναμης», όπως είπε, το μήνυμα ότι δίνουν έναν δύσκολο αγώνα. Στη συνέχεια η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από προβληματισμούς που εξέφρασαν τα παιδιά σχετικά με τη συγκυρία και το lockdown, τα μέτρα, την τηλεκπαίδευση, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συστήνει υπομονή, γιατί, όπως είπε, υπάρχει διπλή πίεση, στην υγεία και την οικονομία. Κλείνοντας τη συνομιλία του με τα παιδιά, τους κάλεσε να σκεφτούν τι δώρο θέλουν να τους κάνει για τα Χριστούγεννα, με εκείνα να απαντούν: Να φύγει ο κορονοϊός. «Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ», τους απάντησε με εύθυμο τρόπο ο κ. Τσίπρας.

Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποδέχθηκε κατά την άφιξή του στο χώρο, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, καθώς και μέλη του Παραρτήματος, ενώ στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο ειδικό δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στο χώρο του Παραρτήματος.