Lockdown: Νέα παράταση μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου

Η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για την παράταση του lockdown.

Την παράταση των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν σε όλη τη χώρα λόγω του κορονοϊού, μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 14 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε ο κ. Πέτσας, παρατηρείται μια σταθεροποίηση των κρουσμάτων, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς απ’ ότι αναμενόταν. Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε και στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, λέγοντας ότι θα υπάρξουν 1018 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και στόχος είναι να εμβολιάζονται σχεδόν 2 εκατομμύρια Έλληνες κάθε μήνα. Παράλληλα σημείωσε ότι από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ανοίγουν τα καταστήματα εποχικών ειδών.

Ξεκινώντας την ενημέρωση, ο κ. Πέτσας έκανε αναφορά στη σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια του ανελκυστήρα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης λέγοντας, «Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ‘η Ακρόπολη λάμπει πιο φωτεινή από ποτέ αλλά και πιο προσβάσιμη από ποτέ'», είπε ο κ. Πέτσας για το νέο αναβατόριο που επιτρέπει την πρόσβαση στον ιερό βράχο σε άτομα με κινητικά προβλήματα.

Περνώντας στη συνέχεια στο μέτωπο του κορονοϊού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «τις τελευταίες μέρες το εθνικό μέτωπο που έχει συγκροτηθεί από την πρώτη στιγμή της πανδημίας βάλλεται από ανυπόστατους ισχυρισμούς που υιοθετούν πρακτικές συνωμοσιολογίας και διασποράς ψευδών ειδήσεων. Με σεβασμό στους πολίτες και στους εκατοντάδες επιστήμονες που μετέχουν στη συλλογή των στοιχείων δόθηκαν από την κυβέρνηση, τον ΕΟΔΥ και κορυφαίους καθηγητές, μέλη της Επιτροπής των ειδικών, καταλυτικές απαντήσεις για την προάσπιση της αλήθειας».

Και τόνισε, «δεν υπάρχει άλλωστε καμιά αμφιβολία ότι οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να έχει και να παρέχει πλήρη εικόνα για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε πως «καθιέρωσε στην αρχή καθημερινή ενημέρωση από τους κυρίους Τσιόδρα και Χαρδαλιά, συνέχισε να δημοσιοποιεί καθημερινά την έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ, επανέφερε τακτικές ενημερώσεις από το υπουργείο Υγείας, την Πολιτική Προστασία και μέλη της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων και συγκρότησε Παρατηρητήριο covid-19 το οποίο έχει ήδη δημοσιοποιήσει 25 περιοδικές εκθέσεις για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα και τις συνέπειές της.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, «υπάρχει τη στιγμή αυτή μια σταθεροποίηση ή και μείωση κρουσμάτων που έρχεται ωστόσο με πιο αργούς ρυθμούς απ' όσο αναμενόταν. Σε εθνικό επίπεδο διαπιστώνονται επίσης περισσότερα εξιτήρια από τα εισιτήρια ασθενών στα νοσοκομεία. Ωστόσο πολλά νοσοκομεία στη Β. Ελλάδα εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρή πίεση. Με αυτά τα δεδομένα γίνεται προφανές ότι το σταδιακό άνοιγμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας απομακρύνεται χρονικά».

Ο κ. Πέτσας συμπλήρωσε πως «γι’ αυτό προς το παρόν παρατείνονται τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό μέχρι και τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 το πρωί. Κατ’ εξαίρεση από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου θα επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης αμιγώς εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών καθώς και η πώλησή τους από τα σούπερ μάρκετ». Πρόσθεσε επίσης πως οι λεπτομέρειες για το ωράριο και τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων αυτών θα ανακοινωθούν αύριο Παρασκευή από τον αρμόδιο γγ εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη.

Επιβεβλημένη η παράταση του lockdown

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «η παράταση των γενικών περιοριστικών υφιστάμενων μέτρων κρίνεται επιβεβλημένη καθώς το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι υψηλό. Προτεραιότητα παραμένει η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Άλλωστε, πάνω από τη δυσφορία που προκαλεί σε όλους μας ο πόλεμος που δεχόμαστε από τον ιό, αυτά τα Χριστούγεννα θα υπάρχει και θα είναι ορατή η ελπίδα που φέρνει σε ολόκληρο τον κόσμο η επιστήμη.

Το ένα μετά το άλλο μια σειρά εμβόλια μπαίνουν στη διαδικασία της τελικής έγκρισης και θα είναι στη χώρα μας τέλη Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου, την ίδια στιγμή που θα πάνε και στις άλλες χώρες της ΕΕ με την ίδια αναλογία ως προς τον πληθυσμό και με το ίδιο κόστος, μέρους του οποίου θα καλύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Τόνισε ότι «βεβαίως ο εμβολιασμός θα είναι εθελοντικός και δωρεάν και θα υπάρχει προσπάθεια και καμπάνια προκειμένου να πειστούν οι συμπολίτες μας για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του».

Δημιουργούνται 1.018 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα

Ο Στέλιος Πέτσας εξήγησε πως δημιουργούνται ήδη 1.018 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα έτσι ώστε ο εμβολιασμός να αρχίσει μετά την πρώτη παραλαβή. «Εκτιμάται ότι θα μπορούν να εμβολιάζονται μηνιαίως 2.117.440 πολίτες. Κι αν έρθουν περισσότερα εμβόλια τον ίδιο μήνα μπορεί εφόσον χρειαστεί να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου για τη δημιουργία επιπλέον εμβολιαστικών κέντρων.

Είναι αυτονόητο ότι πρώτα θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, θα ακολουθήσουν οι ευπαθείς ομάδες άνω των 65 ετών ή με υποκείμενα νοσήματα και στη συνέχεια ο γενικός πληθυσμός. Οι πολίτες θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού για τον εμβολιασμό είτε μέσω sms είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά μέσω τηλεφωνικών κέντρων», τόνισε.

Η συμμετοχή του πρωθυπουργού στο 31ο Greek Economic Summit

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του πρωθυπουργού στο 31ο Greek Economic Summit του Ελληνο-Αμερικανού Εμπορικού Επιμελητηρίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος την Τετάρτη σε ψηφιακή συζήτηση με διευθύνοντες συμβούλους κορυφαίων πολυεθνικών επιχειρήσεων, την οποία διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του 31ου Greek Economic Summit.

Τόνισε ότι, παρά την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, η κυβέρνηση επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις με στόχο η Ελλάδα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις Δίδυμες Επαναστάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας, την Ψηφιακή Επανάσταση και την Ενεργειακή Μετάβαση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πατάμε γκάζι και μάλιστα γρηγορότερα για να ολοκληρώσουμε τις αλλαγές που χρειάζεται αυτή η χώρα. Υποχρέωσή μου δεν είναι μόνο η ενασχόληση με το επείγον καθήκον μου, που έγκειται στη διασφάλιση ότι θα αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως δεν θα χάσουμε χρόνο και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε ένα «επιθετικό» μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο θα καταστήσει τη χώρα μας μια χώρα εξωστρεφή, ανταγωνιστική».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια συνολική ατζέντα που θα έχει στο επίκεντρο την αντιμετώπιση των αιτίων που οδήγησαν την Ελλάδα στην πολυετή κρίση που μας πέρασε.

Και με σημαντικές προτεραιότητες τη μείωση των ανισοτήτων στο εισόδημα, τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, τη διασφάλιση της δίκαιης ανταμοιβής και της εργασιακής αξιοπρέπειας -ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης και των οποίων τη σημασία συνειδητοποιήσαμε μέσα στην κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο είναι ένα τεράστιο βήμα στην κατεύθυνση που θέλει την Ευρώπη να είναι σε θέση να δανείζεται ως υπερεθνική οντότητα και μετά να διοχετεύει επιχορηγήσεις και δάνεια στις χώρες που χρειάζονται την χρηματοδότηση περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που ανοίγεται με τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, για να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την αξιοπιστία που έχει κερδίσει η Ελλάδα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς αφενός η χώρα δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια και αφετέρου το γεγονός ότι η Κυβέρνηση προσανατολίζεται στην προσέλκυση επενδύσεων, κάνει τους επενδυτές να νιώθουν πραγματικά ασφαλείς».

Η νέα πρωτοβουλία της Pfizer συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε στη συνέχεια ότι, «Την αλλαγή του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα που οδηγεί μεταξύ άλλων στην επέκταση των επενδύσεων και την αύξηση των θέσεων εργασίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, αρχικά σε 600 συνολικά θέσεις και με προοπτική διπλασιασμού, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer 'Αλμπερτ Μπουρλά.

Μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους θα εργάζονται στον ψηφιακό κόμβο της μεγάλης αυτής φαρμακοβιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη 200 άτομα. Η επιτυχία αυτή οδήγησε την Pfizer στην απόφαση να ανοίξει κι έναν δεύτερο κόμβο στην Ελλάδα, πάλι στη Θεσσαλονίκη, που αυτή τη φορά θα χρησιμοποιεί κοινές υπηρεσίες (shared services), που θα είναι επαγγελματικές υπηρεσίες, και ο οποίος θα εξυπηρετεί εσωτερικά την εταιρεία. Η επένδυση αυτή θα δημιουργήσει στο πρώτο στάδιο άλλες 350 θέσεις εργασίας. Έτσι, παρά την κρίση της πανδημίας, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη πολυεθνική δημιουργεί δουλειές για συνολικά 600 ανθρώπους με δυνατότητα διπλασιασμού του αριθμού αυτού.

Σημειώνεται ότι 15% έως 20% των αιτήσεων που δέχθηκε η εταιρεία για τις θέσεις εργασίας, προέρχεται από Έλληνες που ζούσαν στο εξωτερικό, μετανάστευσαν λόγω της πολυετούς κρίσης και ήταν πρόθυμοι να επιστρέψουν στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουν να βρουν δουλειά στην οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους».

Και ο κ. Πέτσας τόνισε, «Η νέα πρωτοβουλία της Pfizer συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας μας, ενώ σηματοδοτεί και την αναστροφή του brain-drain η οποία αποτελεί σημαντική προτεραιότητα του συνεκτικού σχεδίου που υλοποιεί η κυβέρνηση».

Κατακόρυφη μείωση των μεταναστευτικών ροών

Συνεχίζοντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε αναφορικά με το μεταναστευτικό πως: «Είναι πλέον προφανές ότι η εικόνα στη χώρα μας αλλάζει δραστικά και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία.

Το διάστημα Μαρτίου-Νοεμβρίου οι μεταναστευτικές ροές στα πέντε νησιά του Αιγαίου ήταν μειωμένες κατά 92% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι (από 54.306 σε 4.344). Τον Οκτώβριο υπήρξε μείωση κατά 99% σε σχέση με πέρυσι (από 9.568 σε 112) και τον Νοέμβριο κατά 97% (από 9.112 σε 267).

Στο σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των αφίξεων από τον Έβρο, για το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος η μείωση των ροών από το 2019 στο 2020 καταγράφεται στο 79% (από 70.684, σε 14.904), ενώ για το διάστημα Μάρτιος-Νοέμβριος καταγράφηκε μείωση κατά 88% (από 65.264 σε 8.151).

Η κατακόρυφη μείωση των μεταναστευτικών ροών, στο ίδιο διάστημα που άλλες χώρες καταγράφουν σημαντική αύξηση, αποδεικνύει ότι στη χώρα μας γίνεται συστηματική προσπάθεια και υπάρχει συγκροτημένη στρατηγική.

Προστατεύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορά μας από το Λιμενικό Σώμα και τα χερσαία από τον Στρατό και την ΕΛ.ΑΣ, με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Επιταχύνονται οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Αντιμετωπίζονται συστηματικά τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών. Ξεκαθαρίζει η ήρα από στάρι σε ό,τι αφορά τις εμπλεκόμενες ΜΚΟ. Έχει ανακτηθεί ο έλεγχος και η Κυβέρνηση σχεδιάζει τώρα την επόμενη φάση της Εθνικής Στρατηγικής 2020-2021 για την ουσιαστική αποσυμφόρηση των νησιών, αλλά και της ηπειρωτικής χώρας».

Σημείωσε επίσης ότι «η πραγματικότητα αυτή καταγράφεται και σε πρόσφατη έκθεσή της Frontex που επισημαίνει τη μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει σημαντική αύξηση από την δίοδο της Κεντρικής Μεσογείου (Ιταλία) και επίσης μεγάλη αύξηση ροών στα Δυτικά Βαλκάνια».

Η κυβέρνηση συνεχίζει της μεταρρυθμίσεις.

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Πέτσας τόνισε πως «Η κυβέρνηση παρά τις κρίσεις, συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις. Έτσι τίθενται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση δύο ακόμη νομοσχέδια που καλύπτουν σημαντικούς τομείς της οικονομικής, ψηφιακής, πολιτιστικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Πρώτον, για να λειτουργεί ως ένα, το Κράτος χρειάζεται ενιαίο σχεδιασμό. Αυτό φιλοδοξούμε να πετύχουμε με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Το κείμενο αυτό αποτυπώνει αρχές, στόχους και παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας την επόμενη πενταετία.

Η Βίβλος τίθεται σήμερα σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση. Καλούμε κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του για την βελτίωση του περιεχομένου της, που θα αποτελέσει πολύτιμη συνεισφορά στο κοινό μας όραμα για την Ψηφιακή Ελλάδα.

Δεύτερον, το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Στο σύγχρονο οπτικοακουστικό τοπίο, αναγνωρίζοντας ότι οι πολίτες σήμερα επικοινωνούν και ενημερώνονται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το παρελθόν, και λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που συντελούνται σε επίπεδο αγοράς, κατανάλωσης και τεχνολογίας, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αντικατοπτρίζει την ψηφιακή πρόοδο και επικαιροποιεί τη νομοθεσία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Α' Μέρος του Σχεδίου Νόμου, ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με την οποία: α) απαγορεύεται η υποκίνηση, μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, σε βία ή μίσος κατά κοινωνικών ομάδων και σε τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, β) αυξάνεται η προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με την ενίσχυση των εργαλείων (νοηματική, υποτιτλισμός κ.α.) και τη θέσπιση διαδικασιών λογοδοσίας των παρόχων, γ) ενισχύεται η προστασία της σωματικής, ψυχικής και ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόμενο (όροι και προϋποθέσεις στη σήμανση και παρουσίαση προγραμμάτων κ.α.), δ) ενισχύεται η εθνική και ευρωπαϊκή παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, ε) θεσπίζονται κανόνες για τους παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: νομοθετείται για πρώτη φορά η υποχρέωση τους για προστασία των ανηλίκων και για αποτροπή μέσω των υπηρεσιών αυτών υποκίνηση σε βία, ή μίσος, ή τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, παιδικής πορνογραφίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού, στ) ενθαρρύνεται η θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας με στόχο την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών και ιδίως των ανηλίκων, αλλά και της δημόσιας υγείας.

Στο Β' Μέρος του Σχεδίου Νόμου, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όπως ρυθμίσεις για τη ραδιοτηλεοπτική αγορά, για παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, για παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών, για τη διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. και για το Ε.Σ.Ρ. και την ΕΡΤ Α.Ε».

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα 7/12

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα προεδρεύσει στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στις 11:00 το πρωί. Υπουργικό Συμβούλιο που χρειάζεται να συγκληθεί, για δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα, προκειμένου να επεξεργαστεί τον πλούσιο νομοθετικό προγραμματισμό της κυβέρνησης».

Για τον θάνατο του Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν

Και ολοκλήρωσε με μια αναφορά -όπως είπε- «σε έναν μεγάλο φιλέλληνα που έφυγε από τη ζωή. Τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν. Όπως τόνισε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ‘η Ελλάδα αποχαιρετά με ευγνωμοσύνη και συγκίνηση τον μεγάλο της φίλο Βαλερί Ζισκάρ Ντ' Εστέν. Με το αεροπλάνο του επέστρεψε η Δημοκρατία στη χώρα μας. Και με τη στήριξή του εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια'».