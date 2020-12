Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: “τελεσίγραφο” στον Ζιντάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το παιχνίδι που θα κρίνει την τύχη του «ΖΖ» στη Μαδρίτη και τα ονόματα των επικρατέστερων διαδόχων του.

Καθοριστικές για την παραμονή του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο. Άπαντες θεωρούν πως η αναμέτρηση της ερχόμενης εβδομάδας με την Γκλάντμπαχ για την τελευταία αγωνιστική στους ομίλους του Champions League θα κρίνει και το μέλλον του «Ζιζού» στους Μαδριλένους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sport», ο συγκεκριμένος αγώνας μοιάζει με «τελεσίγραφο» των διοικούντων προς τον Γάλλο προπονητή, ενώ η «As» κάνει λόγο για «αντίστροφη μέτρηση» που έχει αρχίσει για τον «ZZ», ο οποίος γνωρίζει καλά ότι ο αγώνας με τους Γερμανούς θα είναι αποφασιστικός.

Την ίδια ώρα, η «Marca»... μετρά τις ημέρες και εκτιμά ότι σε εννέα ημέρες θα γίνει γνωστό εάν ο Ζιντάν θα παραμείνει στην θέση του, ενώ η «El Pais» γράφει για τον «Ζιντάν πριν την άβυσσο».

Και όλα αυτά, ενώ τα ονόματα των Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και Ραούλ εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά στον... ουρανό της Μαδρίτης, για την διαδοχή του επιτυχημένου τεχνικού.