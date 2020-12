Οικονομία

ΟΟΣΑ: Μικρή η μείωση των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας

Μικρότερη από το ευρωπαϊκό μέσο όρο η μείωση των φορολογικών εσόδων, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΟΟΣΑ.

Τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας μειώθηκαν ελαφρά το 2019 ως ποσοστό του ΑΕΠ (tax - to - GDP ratio), αλλά παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης του Οργανισμού (Revenue Statistics 2020) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των εσόδων στο ΑΕΠ μειώθηκε στο 38,7% από 38,9% το 2018, ενώ για τις χώρες του ΟΟΣΑ υποχώρησε στο 33,8% από 33,9%.

Μεγάλες διαφορές σημειώνονται μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά τον συγκεκριμένο δείκτη. Η Δανία είχε τον υψηλότερο λόγο εσόδων προς ΑΕΠ το 2019 (46,3%), όπως συμβαίνει από το 2002, με εξαίρεση το 2017 και το 2018 που την ξεπέρασε η Γαλλία, η οποία είχε πέρυσι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό (45,4%). Ποσοστά πάνω από 40% είχαν και μία σειρά άλλων χωρών της ΕΕ, όπως η Σουηδία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ιταλία και η Φινλανδία. Από την άλλη πλευρά, τον χαμηλότερο λόγο εσόδων προς ΑΕΠ είχε το Μεξικό (16,5%), ακολουθούμενο από την Κολομβία (19,7%), τη Χιλή (20,7%), την Ιρλανδία (22,7%), την Τουρκία (23,1%) και τις ΗΠΑ (24,5%).

Από τις 35 χώρες του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2019, το ποσοστό των φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ αυξήθηκε στις 20 και μειώθηκε στις 15. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Δανία (2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) και τη μεγαλύτερη μείωση η Ουγγαρία (1,7 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ μειώσεις πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα καταγράφηκαν και στην Ισλανδία, το Βέλγιο και τη Σουηδία. Το μέσο ποσοστό εσόδων προς ΑΕΠ των χωρών του ΟΟΣΑ ήταν υψηλότερο το 2019 σε σχέση με το 2009, όταν ανερχόταν στο 31,8%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Ελλάδα (8 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ αυξήσεις μεγαλύτερες από 5 ποσοστιαίες μονάδες καταγράφηκαν και στη Σλοβακία και την Ιαπωνία (με στοιχεία του 2018).

Η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας με βάση τις πηγές προέλευσής τους διαφέρει σημαντικά από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη πηγή εσόδων στην Ελλάδα το 2019 ήταν η φορολογία στα αγαθά και υπηρεσίες (ΦΠΑ και λοιποί φόροι στην κατανάλωση), που αντιστοιχούσαν στο 15,3% του ΑΕΠ, με δεύτερη τις εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (11,9%), ενώ ακολουθούν τα έσοδα από τη φορολογία εισοδημάτων και κερδών (8,3%) και από τη φορολογία της περιουσίας (3,1% του ΑΕΠ). Αντίθετα, η πρώτη πηγή εσόδων για τις χώρες του ΟΟΣΑ το 2018 ήταν η φορολογία εισοδημάτων και κερδών (11,5% του ΑΕΠ), με δεύτερη τη φορολογία των αγαθών και υπηρεσιών (10,9% του ΑΕΠ) και ακολουθούν οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (9% του ΑΕΠ) και η φορολογία στην περιουσία (1,9% του ΑΕΠ).