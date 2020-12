Πολιτική

Κουτσούμπας: Μέτρα για τη θωράκιση του κόσμου των ΑμεΑ

Το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία.

«Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την αγωνία μας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την πανδημία οι ανάπηροι, οι χρόνια πάσχοντες, οι οικογένειές τους.

Προειδοποιήσαμε έγκαιρα ως ΚΚΕ, το ίδιο έκαναν και οι εργαζόμενοι στα ιδρύματα Πρόνοιας, αλλά και το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, για την ανάγκη να στηριχθούν οι ανάπηροι, που ζουν μόνοι τους, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τους στηρίξουν. Το ίδιο και για αυτούς που ζουν στα ιδρύματα, δημόσια, ιδιωτικά, αλλά και για τους ηλικιωμένους» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για την Παγκόσμια Μέρα ΑμεΑ.

«Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο, γιατί στην πραγματικότητα άφησε ανυπεράσπιστους τους περιθαλπόμενους και τους εργαζόμενους στα ιδρύματα Πρόνοιας και στους οίκους ευγηρίας.

Έστω και τώρα οφείλει να πάρει κατεπείγοντα μέτρα για τη θωράκιση αυτού του κόσμου.

'Ανοιγμα νέων δομών, γιατί όλες οι δομές είναι υπεράριθμες.

Μαζικές προσλήψεις προσωπικού τώρα

Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ.

Να πάρει τώρα όλα τα μέτρα ώστε να στηριχθούν από το δημόσιο σύστημα υγείας οι χρόνια πάσχοντες, που έχουν εξοβελιστεί κυριολεκτικά από αυτό, με τεράστιους κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή, με τη μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία αποκλειστικά κορονοϊού.

Για όλα αυτά σήμερα πρέπει να δυναμώσουν οι αγώνες, όμως αυτό που χρειάζεται είναι ακόμη περισσότεροι να μπουν στον μεγάλο αγώνα, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, για την ανατροπή του σάπιου συστήματος, που θεωρεί τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία "κόστος"» κατέληξε στη δήλωσή του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.