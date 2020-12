Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης από τον πατέρα της και φίλο του

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου.

Τον εφιάλτη βίωνε μία 15χρονη, που όπως διαπιστώθηκε, έπεφτε θύμα βιασμού από τον πατέρα της κι έναν φίλο του.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου της Υπηρεσίας Αλλοδαπών Ρεθύμνου σε βάρος του 33χρονου Ινδού και φίλου του πατέρα της ανήλικης.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την προανάκριση, ο άνδρας διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με το παιδί, ενώ μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της 15χρονης ασελγούσε και ο πατέρας της.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν με την κατηγορία ασέλγειας κατ’εξακολούθηση και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Πηγή: rethemnosnews.gr