Κόσμος

Κορονοϊός: Τα διαφορετικά Χριστούγεννα στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαφορετικά θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα για την Ευρώπη εν μέσω πανδημίας.

Οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρώπης αναζητούν τη χρυσή τομή, ώστε να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού, αλλά και να δώσουν την ευκαιρία στους Ευρωπαίους να γιορτάσουν παρέα με συγγενείς και φίλους.

Ακολουθούν κάποια μέτρα που θα υιοθετηθούν για τους εορτασμούς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ευρωπαϊκές χώρες:

ΙΣΠΑΝΙΑ

Έως 10 άτομα ανά νοικοκυριό θα επιτρέπεται να συγκεντρωθούν για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με βάση τα όσα συμφώνησαν η κεντρική κυβέρνηση και οι περιφερειακές αρχές της χώρας. Αυτό σημαίνει μικρή χαλάρωση του ισχύοντος γενικού κανόνα που επιτρέπει συγκεντρώσεις έως έξι ατόμων.

Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας θα ξεκινούν αργότερα --στη 01:30 από τις 23:00-- στις 24 και τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά οι μετακινήσεις μεταξύ των περιοχών θα απαγορεύονται από τις 23 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, με εξαίρεση τις οικογενειακές επισκέψεις.

ΙΤΑΛΙΑ

Οι Ιταλοί δεν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη λειτουργία της παραμονής των Χριστουγέννων τα μεσάνυκτα --καθώς φέτος θα έχει ήδη ολοκληρωθεί νωρίτερα. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η μετακίνησή τους μεταξύ διαφορετικών περιοχών --παρά μόνο για λόγους έκτακτης ανάγκης-- κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου που ξεκινά στις 20 Δεκεμβρίου, όπως αποφάσισε χθες η κυβέρνηση. Στους πολίτες δόθηκαν επίσης οδηγίες να μην έχουν στους παραδοσιακούς εορτασμούς καλεσμένους από άλλες οικογένειες.

Η κυβέρνηση αποφάσισε τον περασμένο μήνα ότι τα χιονοδρομικά κέντρα θα είναι κλειστά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Η πρωθυπουργός Έρνα Σόλμπεργκ ανακοίνωσε ότι οι Νορβηγοί μπορούν να προσκαλέσουν έως 10 καλεσμένους στα σπίτια τους σε δυο ξεχωριστές περιστάσεις μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Εκτός των ημερών αυτών, συνεχίζει να ισχύει το όριο για έως πέντε καλεσμένους σε ένα σπίτι, σύμφωνα με την ίδια.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Η αυστριακή κυβέρνηση, που θα χαλαρώσει κάποιους κανόνες του lockdown από τις 7 Δεκεμβρίου, δήλωσε ότι θα επιτραπεί το σκι από τις 24 Δεκεμβρίου, αλλά στη φετινή εορταστική περίοδο δεν θα στηθούν χριστουγεννιάτικες αγορές.

ΓΑΛΛΙΑ

Η κυβέρνηση θα επιτρέψει στους πολίτες να ταξιδέψουν από τις 15 Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου των εορτών στα τέλη του έτους, εάν τα κρούσματα κορονοϊού μειωθούν σε περίπου 5.000 νέα περιστατικά ανά ημέρα.

Η Γαλλία, που αποφάσισε να κρατήσει ‘εκτός’ τις πίστες σκι έως τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι θα πραγματοποιεί τυχαίους συνοριακούς ελέγχους σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την μόλυνση με κορονοϊό όσων επισκέπτονται χώρες όπου τα χιονοδρομικά κέντρα παραμένουν ανοικτά.

ΒΕΛΓΙΟ

Τα νοικοκυριά στο Βέλγιο θα μπορούν να είναι σε στενή επαφή μόνο με ένα ακόμα πρόσωπο κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρο. Όσοι ζουν μόνοι τους θα μπορούν να συναντήσουν δύο ακόμα πρόσωπα. Θα απαγορεύονται τα βεγγαλικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς προκειμένου να περιοριστούν οι συναθροίσεις ενώ υπάρχουν ισχυρές συστάσεις για αποφυγή ταξιδιών στο εξωτερικό.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Από τις 18 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου θα επιτρέπεται η συνάντηση προσώπων από τρία νοικοκυριά, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν. Για την περίοδο αυτή θα αρθεί η απαγόρευση για ταξίδια σε όλη τη χώρα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ συμφώνησε με τους πρωθυπουργούς των 16 κρατιδίων να παραταθεί και να αυστηροποιηθεί το lockdown, αλλά να χαλαρώσουν οι κανόνες κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων προκειμένου οικογένειες και φίλοι να μπορούν να γιορτάσουν μαζί. Θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις έως 10 ατόμων, χωρίς να περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτό τα παιδιά.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Η κυβέρνηση της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι έως πέντε καλεσμένοι θα επιτρέπονται σε ένα νοικοκυριό, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν έως τις 27 Δεκεμβρίου.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Οι τέσσερις επαρχίες που αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν να χαλαρώσουν τους περιορισμούς για τα Χριστούγεννα προκειμένου να μπορούν τα μέλη έως τριών νοικοκυριών να συναντηθούν σε ένα σπίτι από τις 23 έως τις 27 Δεκεμβρίου, καθώς και να συναντώνται σε χώρους λατρείας ή σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους --όχι όμως σε κλειστούς χώρους φιλοξενίας ή διασκέδασης.

Ο υπουργός Στέγασης Ρόμπερτ Τζένρικ δήλωσε ότι χαλαρώνει τους κανόνες προκειμένου να επιτραπεί στα καταστήματα να παραμείνουν ανοικτά για περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και τον Ιανουάριο.

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας, της Πορτογαλίας και της Ολλανδίας έχουν δηλώσει ότι εξετάζουν ειδικούς κανόνες για την εορταστική περίοδο, ωστόσο δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα.