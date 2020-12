Πολιτική

Συμφωνία για νέο ΚΥΤ στη Λέσβο

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμφωνία με την Ελλάδα και η υπογραφή από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι συμφώνησε με τις ελληνικές Αρχές και τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, σε ένα λεπτομερές σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου, υψηλού επιπέδου κέντρου υποδοχής στο νησί της Λέσβου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2021.

«Η σημερινή συμφωνία εκπληρώνει τη δέσμευσή μας για βιώσιμες λύσεις. Έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα» επισήμανε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Αυτό είναι ένα βασικό βήμα για την επίλυση της κατάστασης μετά τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το ΚΥΤ της Μόριας τον Σεπτέμβριο. Είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της Ευρωπαϊκής Task Force που δημιουργήθηκε τότε», τονίζει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της.

Το υπόμνημα που υπογράφηκε σήμερα καθορίζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και τους τομείς συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των ελληνικών αρχών και των οργανισμών της ΕΕ, όπως: ανάπτυξη και κατασκευή κέντρου υποδοχής, βελτιωμένη διαχείριση των αφίξεων, απρόσκοπτη διαδικασία ασύλου και επιστροφής και μέτρα ένταξης, συνθήκες υποδοχής σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και επαρκή κατάρτιση, ικανότητα και προγραμματισμό του προσωπικού. Η σημερινή συμφωνία έρχεται να προστεθεί στα 121 εκατ. ευρώ κοινοτικής χρηματοδότησης που χορηγήθηκε στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα για την κατασκευή τριών μικρότερων κέντρων υποδοχής στα νησιά Σάμος, Κως και Λέρος, που θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε: «Με τη συμφωνία μας σήμερα, η Ευρώπη και η Ελλάδα συνεργάζονται για τους ανθρώπους στα νησιά. Θα προσφέρουμε αξιοπρεπείς συνθήκες σε μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν, καθώς και υποστήριξη των κοινοτήτων στα ελληνικά νησιά. Πρόκειται επίσης για γρήγορες και δίκαιες διαδικασίες, έτσι τα κέντρα είναι αυτά που πρέπει να είναι - μόνο μια προσωρινή στάση πριν από την επιστροφή ή την ένταξη. Η διαχείριση της μετανάστευσης είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση και σήμερα εφαρμόζουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη. "

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης λύσης στη Λέσβο και για να διασφαλιστεί ότι μια κατάσταση όπως η Μοριά δεν μπορεί ποτέ να συμβεί ξανά. Είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε τη διαχείριση της μετανάστευσης και ανοίγει το δρόμο για την πρακτική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Μηταράκης: Όχι πια άλλη Μόρια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η νέα δομή θα είναι προϊόν αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών οργάνων (EASO, FRONTEX, EUROPOL, FRA) και θα πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Θα έχει σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές, θα παρέχει πλήρη υγειονομική περίθαλψη και θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των γυναικών, των παιδιών και των οικογενειών.

Η παραμονή στην δομή θα είναι σύντομη (μερικών μηνών), έως ότου εκδοθεί είτε απόφαση ασύλου, είτε απόφαση επιστροφής. Ο ίδιος κανόνας ισχύει σε όλα τα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης στα σημεία εισόδου.

Οι πόροι αλλά και η τεχνογνωσία παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για την από κοινού παρακολούθηση και εποπτεία της διαχείρισης του έργου.

Οι ελληνικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστούν για όλα τα βασικά στρατηγικά ζητήματα σχετικά με τη σύσταση του Κέντρου και την εφαρμογή του προγράμματος, ενώ το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν μεταβάλλει τις αρμοδιότητες των ελληνικών αρχών για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση του νέου κέντρου, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων στους τομείς του ασύλου ή της επιστροφής, ή οποιωνδήποτε άλλων αποφάσεων σχετικά με τη λήψη, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία ή την εθνική ασφάλεια.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί τον πυλώνα για μια ολιστική προσέγγιση της μετανάστευσης, όπως αναμένεται αυτή να αντικατοπτρίζεται στο νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όσον αφορά τους Ευρωπαίους και τους υπηκόους Τρίτων Χωρών. Παράλληλα, συνδέεται με την εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσέγγισης σχετικά με την υποδοχή, τα παιδιά και τους ασυνόδευτους ανηλίκους στη μετανάστευση, την ένταξη, το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης συνολικά.

«Σε συνέχεια της συμφωνίας του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συμπορευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την τοπική κοινωνία της Λέσβου, για τη δημιουργία μίας πρότυπης δομής φιλοξενίας στο νησί. Με κοινό μας σύνθημα «όχι πια άλλη Μόρια», δημιουργούμε τη νέα κλειστή/ελεγχόμενη δομή Λέσβου που θα μας επιτρέψει να κλείσουμε οριστικά την προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι, καθώς και θα αποτελέσει οδηγό για τις νέες δομές στα υπόλοιπα νησιά του Αν. Αιγαίου.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν πρέπει να λησμονούμε την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, η οποία προβλέπει τον τερματισμό της παράτυπης διέλευσης. Αντιθέτως, πρέπει να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και να εμποδίσουμε τους λαθροδιακινητές που θέτουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο. Με μη αξιόπλοες, μη καταγεγραμμένες βάρκες, που οδηγούνται από ανθρώπους χωρίς άδεια και εμπειρία. Η διεθνής κοινότητα, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, οι ΜΚΟ, ιδίως η ΕΕ πρέπει να θέσουν τέλος σε αυτό.

Έτσι, δεν θα βλέπουμε ανθρώπους να πνίγονται ξανά στο Αιγαίο, όπου χθες η τουρκική ακτοφυλακή δεν έσωσε ανθρώπους που προσπαθούσαν να περάσουν στα ελληνικά ύδατα, αλλά τους προέτρεψε να συνεχίσουν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νότης Μηταράκης.