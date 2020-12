Κοινωνία

Τραυματισμός αστυνομικού στη διάρκεια παρακολούθησης

"Περίεργο" τροχαίο τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην Βούλα.

Ζευγάρι νεαρών αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής που επέβαινε σε μηχανή παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης παρακολούθησης στη Βούλα.

Το αποτέλεσμα ήταν οι δύο αστυνομικοί να τραυματιστούν. Η συνοδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και νοσηλεύεται στην εντατική του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Και ο οδηγός της μηχανής νοσηλεύεται στο 401 αλλά με ελαφρά τραύματα.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης και συγκεκριμένα τη στιγμή που το ζευγάρι των αστυφυλάκων αναλάμβανε υπηρεσία. Τότε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα εμβόλισε τη μηχανή τους.

Η γυναίκα συνελήφθη και μιλώντας στους αστυνομικούς είπε ότι δεν κατάλαβε πως σημειώθηκε το ατύχημα. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.