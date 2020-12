Life

Μαρίνα Αμπράμοβιτς: “Παραπονεθείτε σε ένα δέντρο”

Η καλλιτέχνις υποστηρίζει ότι είναι ένας τρόπος θεραπείας και εντονότερης παρουσίας στον χρόνο και στο χώρο.

Η εμβληματική καλλιτέχνις Μαρίνα Αμπράμοβιτς παρουσιάζει το νέο της ντοκιμαντέρ αυτήν την εβδομάδα, συστήνοντας στους θεατές τον κόσμο της πρωτοποριακής τέχνης.

Επίσης προβάλλει ασκήσεις για τη θεραπεία του τραύματος εγκεκριμένες προσωπικά από την ίδια.

«Μπορείτε να πείτε τα παράπονά σας στα δέντρα»

«Τα δέντρα είναι σαν ανθρώπινα όντα» εξηγεί. «Έχουν νοημοσύνη. Έχουν συναισθήματα. Επικοινωνούν μεταξύ τους. Και, επίσης, είναι απόλυτα σιωπηλοί ακροατές. Μπορείτε να τους πείτε τα παράπονά σας».

Η γεννημένη στο Βελιγράδι καλλιτέχνις της performance art στο πλαίσιο της Μεθόδου Αμπράμοβιτς (μια σειρά τεχνικών που επιτρέπουν στους καλλιτέχνες να φτάσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο συνείδησης) ανάπτυξε τη νέα άσκηση «Παράπονο σε ένα δέντρο».

Η καλλιτέχνις υποστηρίζει ότι είναι ένας τρόπος θεραπείας και εντονότερης παρουσίας στον χρόνο και στο χώρο. «Παρακαλώ» προτρέπει. «Πηγαίνετε στο πάρκο κοντά σας. Διαλέξτε το δέντρο που σας αρέσει. Κρατήστε το δέντρο σφιχτά. Πραγματικά σφιχτά. Και απλώς ανοίξτε την καρδιά σας σε αυτό. Παραπονεθείτε στο δέντρο, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Είναι η καλύτερη θεραπεία που μπορείτε να κάνετε».

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θα μοιραστεί την άσκηση σε ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Sky Arts στις 5 Δεκεμβρίου, όταν θα αναλάβει το κανάλι για πέντε ώρες για να μυήσει τους θεατές στον κόσμο της τέχνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.