Με “λουκέτο” κινδυνεύει το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

Έκκληση για οικονομική βοήθεια από την διοίκηση του Χωριού, που φιλοξενεί 38 παιδιά.

Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης εξέπεμψε SOS. Η πανδημία του κορoνοϊού έφερε πρωτόγνωρη μείωση στα έσοδα του Οργανισμού, αντιμετωπίζοντας πλέον πρόβλημα επιβίωσης.

«Ήρθαμε σε δύσκολη θέση με εναλλαστικά έξοδα. Φιλοξενούμε 38 παιδιά, βοηθάμε παιδιά μας ενήλικα που σπουδάζουν ή είναι στο στρατό. Το προσωπικό μας είναι απλήρωτο, δυστυχώς ήρθε η δυσάρεστη έκπληξη με την περικοπή 90% της επιδότησης. Έτσι αιφνιδιαστικά ήρθαμε σε αυτό το αδιέξοδο», τονίζει η αντιπρόεδρος του Παιδικού Χωριού, Ελένη Δανηιλίδου.

Η ανταπόκριση του κόσμου στην έκκληση για βοήθεια ήταν, πάντως συγκινητική και όπως διευκρινίζει η κ. Δανιηλίδου: «Αυτό που μας χρειάζεται πιο πολύ είναι χρηματικές καταθέσεις αν είναι εύκολο οποιοδήποτε χρηματικό ποσό».

Το παιδικό χωριό στο Φίλυρο λειτουργεί περισσότερα από 30 χρόνια. Έχει φιλοξενήσει περισσότερα από 200 παιδιά, τα οποία το νιώθουν σπίτι τους.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσέφερε σήμερα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ενώ ο Απόστολος Τζιτζικώστας συνομίλησε με τη διοίκηση και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο παιδικό χωριό.

«Είμαστε σε διαρκή επαφή και συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να εκταμιευθούν επιπλέον πόροι για την στήριξη του ιδιωτικού αυτού φορά που κάνει σημαντικό έργο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Λύση στο πρόβλημα θέρμανσης δόθηκε με παρέμβαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη.

Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό χρειάζεται την βοήθεια όλων μας για να συνεχίσει να παρέχει φροντίδα, μόρφωση και στέγη σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.