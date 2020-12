Πολιτισμός

Διαδικτυακή φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικων Δέντρων σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία

Δείτε πως μπορείτε να απολαύσετε τις εκδηλώσεις, που θα συνοδεύονται από καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Το μήνυμα του Γ. Θωμάκου.

Προσαρμοσμένος στα αυστηρά μέτρα δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι φέτος ο σχεδιασμός του Δήμου Κηφισιάς για την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων Εορτών.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος θέλησε να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να μπουν στο Πνεύμα των Χριστουγέννων με εορταστικό στολισμό και λιγοστές διαδικτυακές εκδηλώσεις, για να είμαστε όλοι ασφαλείς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Κηφισιάς, «ήδη οι πόλεις μας έχουν στολιστεί με χιλιάδες λαμπιόνια, διακοσμητικά στοιχεία και χριστουγεννιάτικα δέντρα από την ομάδα Ηλεκτροφωτισμού με επικεφαλής της την Αντιδήμαρχο Δημοσίων Σχέσεων Νίνα -Ασπασία Βλάχου. Κάθε χρόνο γίνεται επέκταση στολισμού σε νέα σημεία του Δήμου μας. Η φετινή δαπάνη είναι η πιο χαμηλή από κάθε άλλη χρονιά καθώς απλώς επιδιορθώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν υλικά που είχαν υποστεί βλάβες.

Δε θα υπάρξουν μαζικές πολιτιστικές εκδηλώσεις ωστόσο θα πραγματοποιηθούν λιγοστές διαδικτυακές συναυλίες και παραστάσεις που θα προβληθούν μέσω του portal του Δήμου μας και τις οποίες επιμελείται η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Δ.Βικέλας» Λίλα Παπαδημητρίου.

Χωρίς την παρουσία κοινού θα γίνει η φωταγώγηση των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων της Νέας Ερυθραίας και της Κηφισιάς, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, στις 18.00

Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στη Νέα Ερυθραία

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε:

https://www.kifissia.gr/

Την Παρασκευή 4/12 θα ανάψει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Νέας Ερυθραίας, ο αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Πανερυθραϊκού Τάσος Καλλιανιώτης εκπροσωπώντας τον αθλητισμό του Δήμου μας.

Με την πράξη αυτή ο Δήμος Κηφισιάς συμπαραστέκεται στους ανθρώπους του αθλητισμού που βρίσκονται σε αναστολή εργασιών με επαγγελματικές και οικονομικές επιπτώσεις. Επίσης, τιμά τον αθλητισμό και την ιστορική ομάδα της Νέας Ερυθραίας η οποία επέστρεψε στην κατηγορία Α2.

Αμέσως μετά θα απολαύσουμε διαδικτυακά από τη Βίλλα Μπότση και χωρίς την παρουσία κοινού, τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια καθώς και αγαπημένες επιτυχίες από την ελληνική και τη διεθνή μουσική σκηνή, με τον Μπάμπη Βελισσάριο. Μαζί του η σοπράνο Μαριάννα Ζάχου.

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 στις 18.00

Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Κηφισιά

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε:

https://www.kifissia.gr/

Το Σάββατο 5/12 θα ανάψει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κηφισιάς, η 101 ετών, κα Φωτεινή Περδικολόγου. Μ' ένα παραστατικό συμβολισμό η συνδημότισσά μας, θα συνοδεύεται από την άνοιξη της ζωής, έναν 8 χρόνο , τον Άγγελο Μπακόλα μαθητή του Δήμου μας.

Με την πράξη αυτή ο Δήμος Κηφισιάς τιμά την παλαιά Κηφισιά και τους παππούδες και τις γιαγιάδες του Δήμου μας.

Αμέσως μετά θα μεταδοθεί διαδικτυακά, από τη Βίλλα Μπότση και χωρίς την παρουσία κοινού, ένα μοναδικό ρεσιτάλ Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών απ’ όλο τον κόσμο από τον βαρύτονο Νικόλα Καραγκιαούρη και την υψίφωνο Λητώ Μεσσήνη, στο πιάνο θα τους συνοδεύει ο Πάνος Λουμάκης.

Κατά τη διάρκεια των εορτών θα ταξιδέψουμε από το σπίτι μας με εκδηλώσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής όλων.

Ας ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων μαζί με τον Δήμο μας ενώνοντας τις καρδιές και τις φωνές μας και ξαναβρίσκοντας την αισιοδοξία και την ελπίδα».