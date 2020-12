Υγεία - Περιβάλλον

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο και οι ευχές στους ασθενείς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι νοσηλευτές στόλισαν δέντρο στη χθεσινή εφημερία μετά τη μείωση των εισαγωγών, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας σε όλη την Ελλάδα.

Με την ελπίδα να παραμένει ζωντανή και μία ευχή να γυρίσουν όλοι οι ασθενείς γεροί στο σπίτι τους και στους δικούς τους ανθρώπους, οι νοσηλευτές της Α’ Παθολογικής της μονάδας Covid-19 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο και χάρισαν χαμόγελα στους νοσηλευομένους.

Η ανακούφισή τους δεν περιγράφεται, όπως είπαν, μετά τη μείωση των εισαγωγών ασθενών στο Νοσοκομείο στη χθεσινή εφημερία, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό.

Συγκεκριμένα, σε μήνυμά τους αναφέρουν:

«Οι εργαζόμενοι -ιατροί και νοσηλευτές- της Α’ Παθολογικής Covid19 κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης βρήκαν το κουράγιο και τη διάθεση να στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δένδρο και να ευχηθούν σε ασθενείς και συνεργάτες «Καλά Χριστούγεννα». Χθες ήταν η πρώτη εφημερία που μετά από πολύ καιρό πήγε καλύτερα με λιγότερα περιστατικά και μας γέμισε αισιοδοξία !!!», αναφέρουν οι εργαζόμενοι.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος κατά την επίσκεψή του σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, συναντήθηκε με τους εργαζόμενους και ευχήθηκε περαστικά σε 7 άτομα του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, που νοσούν στη συγκεκριμένη κλινική:

«Οι εργαζόμενοι του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στόλισαν χριστουγεννιάτικο δένδρο μαζί με τους ασθενείς στη κλινική. Για να απαλύνουν το πόνο τους όπως μου είπαν. Μάλιστα ήταν συγκινητικό που αποκαλούσαν τους ασθενείς με τα μικρά τους ονόματα. Έχουν δεθεί μαζί τους. Μας επισήμαναν ότι έχουν νέους ανθρώπους που νοσηλεύονται και που δεν απέφυγαν τη διασωλήνωση. Γι’ αυτό προσοχή. Χρόνια πολλά. Να γυρίσουν όλοι οι ασθενείς γεροί σπίτι τους. Περαστικά στους 7 συναδέλφους που νοσούν από κορονοϊό στην εν λόγω κλινική στη προσπάθεια να τους περιθάλψουν τους ασθενείς», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.