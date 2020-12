Πολιτισμός

Βίντεο: Ισχυρό μήνυμα ζωής από βαρήκοους μαθητές

«Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να κάνω τους άλλους ανθρώπους να καταλάβουν ότι οι κωφοί δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους άλλους ανθρώπους και μπορούν να πετύχουν τα πάντα στη ζωή τους».

Ο πρόεδρος του 15μελούς του Ειδικού Γυμνασίου και Ειδικού Λυκείου Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης, Ζαχαρίας Μαργαριτίδης, συνοψίζει τους στόχους παιδιών και εκπαιδευτικών του σχολείου.

Σ’ αυτό αποσκοπεί και η δημιουργία του βίντεο «Το ταξίδι της νοηματικής», που θα προβληθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη - Reflection Of Disability in art», (RoDi) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).

Το βίντεο βασίζεται στο διήγημα της Δήμητρας Ράμου, μαθήτριας του σχολείου, που κέρδισε τον Β’ Έπαινο στον 11ο Σχολικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2019 του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης στην κατηγορία «κοινωνικό διήγημα». Η ιστορία μιλά για ένα βαρήκοο παιδί, τον Νικόλα, ο οποίος μέσα από την παρέα του τρίποδου φίλου του -ένα σκυλάκι με αναπηρία που του έκαναν δώρο οι γονείς του- βρίσκει τον δρόμο προς την κοινωνικοποίηση.

Η Δήμητρα έγραψε το διήγημα μετά την προτροπή της καθηγήτριάς της στη Λογοτεχνία Μάρθας Ιορδανίδου. «Θέλησα να συμμετέχω για να δοκιμάσω αν μπορώ να καταφέρω να γράψω κάτι που θα μπορούσε να είναι ωραίο», εξηγεί η ίδια στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν περίμενε να βραβευτεί, ούτε και να γίνει το διήγημά της ταινιάκι. «Φυσικά είναι υπέροχο να βλέπεις ότι κάτι που έφτιαξες μπορεί να αρέσει και σε άλλους και να εξελιχθεί», σημειώνει. Το διήγημα έγινε μια μικρή ταινία με τίτλο «Το ταξίδι της νοηματικής», η οποία δημιουργήθηκε από μια μεγάλη ομάδα μαθητών του Ειδικού Γυμνασίου και Ειδικού Λυκείου Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος 2019-2020. Επικεφαλής της ομάδας που δημιούργησε το βίντεο ήταν ο Ζαχαρίας Μαργαριτίδης και την εργασία των παιδιών επέβλεπε η φιλόλογός τους Τριανταφυλλιά Τατσιοπούλου.

«Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι διαφέρω»

Σε αντίθεση με τον ήρωα του βιβλίου της, η Δήμητρα Ράμμου δεν ένιωσε ποτέ δυσκολία στην κοινωνικοποίησή της. «Ποτέ δεν το αντιμετωπίσαμε ως αναπηρία αλλά ως ένα γεγονός. Με αυτό θέλω να πω ότι ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι διαφέρω από τους άλλους, ούτε μέσα στο οικογενειακό μου περιβάλλον αλλά ούτε και όταν ξεκίνησα το σχολείο, όπου με τη βοήθεια της δασκάλας μου, τα παιδιά με δέχτηκαν όπως όλους. Ποτέ δεν με έχουν κοροϊδέψει ούτε με έχουν κάνει να νιώσω άσχημα γιατί δεν ακούω. Επίσης, φοράω κοχλιακό εμφύτευμα για να μπορώ να επικοινωνώ και να ακούω».

Ένα σχολείο μέσα σ’ όλα

«Δεν χάνουμε καμία ευκαιρία να παίρνουμε μέρος σε προγράμματα είτε περιβαλλοντικά, είτε πολιτιστικά», εξηγεί η κ. Τατσιοπούλου και τα παιδιά από την πλευρά τους δηλώνουν εμφατικά πόσο χρήσιμα είναι αυτά τα προγράμματα. «Μας βοηθούν να αποκτήσουμε γνώσεις και εμπειρίες», σημειώνει η Δήμητρα και ο Ζαχαρίας προσθέτει ότι μέσα απ’ αυτά γνωρίζουν καινούργια άτομα και κάνουν φίλους, αλλά τους δίνεται και η ευκαιρία να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. «Πρέπει να δοκιμάσουμε τις αντοχές και τις δυνάμεις μας με ό,τι ευκαιρία μας δίνεται», είναι το μότο της κ. Τατσιοπούλου, αλλά και όλου του σχολείου.

Το Ειδικό Γυμνάσιο και Ειδικό Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό σχολείο για μαθητές/τριες με προβλήματα ακοής σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο στόχος του είναι να εμπλέκεται σε προγράμματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά πέρα από το γνωστικό κομμάτι και στην ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων. Εμπειρίες ιδιαίτερα χρήσιμες, όπως αυτή η κινηματογράφηση για τον Ζαχαρία. «Ήταν πολλές οι προκλήσεις για τη δημιουργία του βίντεο, ιδιαίτερα στο τεχνικό κομμάτι, όπως ο συντονισμός της νοηματικής με τους υπότιτλους και με την αφήγηση, αλλά και με πρακτικά θέματα, όπως να βρεθεί χρόνος και χώρος για την κινηματογράφηση», εξηγεί ο ίδιος.

Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ RoDi

Το 3ο Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» διεξάγεται φέτος διαδικτυακά, από τις 3 έως τις 10 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές κινηματογραφικών ταινιών, ομιλίες και πλήθος άλλων δράσεων σχετικά με τη χειραφέτηση των αναπήρων και τη συμμετοχή τους στην Τέχνη. Οι κινηματογραφικές ταινίες αποτελούν τη βάση του RoDi και το υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μετά την παρότρυνση της υπεύθυνης του Φεστιβάλ, αναπληρώτριας καθηγήτριας Λευκοθέας Καρτασίδου, το Ειδικό Γυμνάσιο και Ειδικό Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης συμμετέχει κάθε χρόνο στο RoDi. «Αυτό το φεστιβάλ δείχνει που μπορούν να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Θέλουμε ο κόσμος να γνωρίσει και την άλλη πλευρά, όχι αυτό που ξέρουμε συνήθως. Το ιδρυματικό, αλλά το ότι και οι άνθρωποι με αναπηρίες είναι άνθρωποι με πολλά ταλέντα», υπογραμμίζει η κ. Τατσιοπούλου.