Οικονομία

Κορονοϊός - Τράπεζες: Παράταση διευκολύνσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών."Παράθυρο" και για αίτημα σταδιακής επιστροφής στην κανονική δόση το 2021.

Παρατείνουν οι τράπεζες, λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών συνεπειών της πανδημίας Covid-19, τα υφιστάμενα μέτρα για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. γνωστοποίησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες ανακοινώσεις των εποπτικών αρχών, ενημερώνει πως:

Επιχειρήσεις και ιδιώτες με ενήμερες οφειλές την 30/9/2020 που δεν έχουν ενταχθεί έως τώρα σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, θα μπορούν, εάν αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, να αιτηθούν την ένταξή τους σε σχετικό πρόγραμμα μέχρι την 31 Μαρτίου 2021 και για μέγιστη διάρκεια έως 9 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

Επιχειρήσεις και ιδιώτες που έχουν πληγεί από την παρούσα κρίση κι έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, θα μπορούν να αιτηθούν μέχρι την 31/3/2021 την παράταση του προγράμματος αναστολής δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική παραμονή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.

Με τη λήξη των προγραμμάτων αναστολής δόσεων, οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες αναμένεται να συνεχίσουν την ομαλή εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Οι ελληνικές Τράπεζες δηλώνουν προσηλωμένες στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και, λαμβάνοντας υπ’ όψη το ενδεχόμενο αντιμετώπισης των προσωρινών δυσκολιών ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες, πέραν των εν λόγω αναστολών δόσεων, ανακοινώνουν και πως:

Οι δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση και είναι επιλέξιμοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα» επιδότησης δόσεων δανείων με εξασφάλιση πρώτη κατοικία, θα καταβάλουν, από την ημερομηνία ενεργοποίησης του προγράμματος και για τους επόμενους εννέα μήνες, μόνο το ποσό της δόσης που τους αναλογεί, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από το Δημόσιο. Στη συνέχεια, θα επανέλθουν στο συμβατικό πρόγραμμα καταβολής δόσεων.

Οι δανειολήπτες που οφείλουν να καταβάλουν από 1 Ιανουαρίου 2021 την κανονική, προ των αναστολών, δόση του δανείου τους και αποδεδειγμένα παρουσιάζουν προσωρινές δυσκολίες ρευστότητας, και ενώ, πριν την παρούσα κρίση, εξυπηρετούσαν με συνέπεια τις δανειακές τους υποχρεώσεις, θα δύνανται να αιτηθούν την ένταξη τους σε βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα σταδιακής επαναφοράς στην καταβολή της συμβατικής δόσης. Η αίτηση αυτή θα εξετάζεται από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα των Τραπεζών και, εφόσον διαπιστώνεται προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας, θα εγκρίνεται η υπαγωγή στη συγκεκριμένη προσωρινή διευκόλυνση.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει πως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους, για τις οποίες έχει ήδη αποφασιστεί από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα των Τραπεζών η ένταξή τους σε πρόγραμμα αναστολής δόσεων κεφαλαίου, με ημερομηνία λήξης πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020, αυτό ισχύει κανονικά, σύμφωνα με τους όρους που τους έχουν ήδη επικοινωνηθεί.

Τέλος, οι Τράπεζες υπογραμμίζουν ότι επιχειρήσεις και ιδιώτες που δεν πλήττονται από την κρίση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.