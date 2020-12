Κοινωνία

Αυτοί είναι οι κακοποιοί που άδειασαν σπίτι στα νότια προάστια (εικόνες)

Αναζητούνται δύο. Στην δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία τριών ανδρών που κατηγορούνται για ληστεία.

Οι τρεις άνδρες το πρωί της 29η Σεπτεμβρίου 2020 μπήκαν σε μονοκατοικία στη Γλυφάδα, ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη που έμενε εκεί και με τη χρήση βίας πήραν ένα χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν συνελήφθη ένας εκ των τριών από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), ενώ οι άλλοι δύο αναζητούνται.

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, για ληστεία από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού και απείθεια.

Πρόκειται για τον συλληφθέντα:

Πρόκειται για τους μη συλληφθέντες: