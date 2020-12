Κοινωνία

Ο Χρήστος Μπαρδάκης επικεφαλής της υπερ-Εισαγγελίας Διαφθοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο δικαστικός λειτουργός και οι 7 συνάδελφοι του, που “παίρνουν την σκυτάλη” από την Ελένη Τουλουπάκη. Τι γίνεται με τις υποθέσεις που χειριζόταν.

Της Λίας Κοντοπούλου

“Τίτλοι τέλους” για την Εισαγγελία Διαφθοράς και επομένως την Ελένη Τουλουπάκη ως επικεφαλής της έπεσαν την Πέμπτη, καθώς ο Άρειος Πάγος επέλεξε τον Χρήστο Μπαρδάκη ως αρμόδιο για την νέα υπερ-Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος.

Η επιλογή έγινε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, μετά από εισήγηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.



Εκτός από τον κ. Μπαρδάκη, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο επέλεξε και άλλους επτά εισαγγελικούς λειτουργούς που θα στελεχώσουν τη νεοσύστατη Εισαγγελία, η οποία προέρχεται από τη συγχώνευση της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς και της Οικονομικής Εισαγγελίας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι λήγει αυτοδικαίως η θητεία της Ελένης Τουλουπάκη στη θέση της Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς, καθώς και των δύο επίκουρων εισαγγελέων, αλλά και όσων υπηρετούσαν στην Οικονομική Εισαγγελία.

Οι φάκελοι και οι δικογραφίες που χειρίζονταν μέχρι σήμερα, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση Novartis, θα πρέπει να παραδοθούν στη νέα υπερ-Eισαγγελία και οι έρευνες να συνεχιστούν από τους νεοεπιλεγέντες εισαγγελικούς λειτουργούς.