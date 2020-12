Πολιτική

“Φονιάδες των υποβρυχίων”: νέα ελικόπτερα αγοράζει η Ελλάδα

Τι τεχνικές δυνατότητες έχουν τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη. Πότε αναμένεται να παραληφθούν από το Πολεμικό Ναυτικό.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τρία νέα ελικόπτερα «ΡΟΜΕΟ» θα αποκτήσει σύντομα η Ελλάδα ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε επτά, με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και σε πλήρη συνεννόηση με την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για το «μακρύ χέρι» των φρεγατών. Οι «φονιάδες των υποβρυχίων», όπως είναι το παρατσούκλι τους, έχουν στόχο να εξουδετερώσουν το όποιο πλεονέκτημα της Τουρκίας από τα γερμανικά υποβρύχια που ναυπηγεί, παρόμοια με τα δικά μας, κλάσης «Παπανικολής».

Το εν λόγω ελικόπτερο έχει την δυνατότητα να εντοπίζει στόχους από πολύ μακριά. Το «deeping sonar» του δίνει την δυνατότητα να εντοπίσει υποβρύχια και να κάνει την αντίστοιχη αναγνώριση.

Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά μία πανομοιότυπη έκδοση με την αντίστοιχη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, που θα επιτρέψει την διαλειτουργικότητα στις συμμαχικές επιχειρήσεις Ελλάδας – Αμερικής.

Ο ΑΝΤ1 είναι ο μόνος τηλεοπτικός σταθμός που επισκέφθηκε το εργοστάσιο όπου κατασκευάζονται στο Κονέκτικατ των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες τα πρώτα 3 «ΡΟΜΕΟ» αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα ως το τέλος του 2021. Όταν παραληφθούν και τα 7, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει συνολικά 18 ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου και άλλων επιχειρήσεων.