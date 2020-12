Κοινωνία

O “κύριος με το κοστούμι” ήταν... ληστής με καραμπίνα! (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο “χτύπημα” σε διαγνωστικό κέντρο, που καταγράφηκε καρέ-καρέ απο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Τι δηλώνει ο πατέρας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.