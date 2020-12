Πολιτική

Κοντοζαμάνης στον ΑΝΤ1: μέσω διαγωνισμού η προμήθεια των rapid test

Τι απάντησε ο Υφυπ. Υγείας για την αγορά των τεστ γρήγορης ανίχνευσης, την πορεία της πανδημίας και την "καθυστέρηση" της ΕΕ για την έγκριση του εμβολίου.

«Το φορτίο σίγουρα τις τελευταίες ημέρες είναι πιο βαρύ από ότι την πρώτη περίοδο της πανδημίας και οι προσπάθειες πρέπει να είναι μεγαλύτερες από ότι την πρώτη φορά», είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Υφυπουργός Υγείας δήλωσε ακόμη ότι «υπάρχει μια αποκλιμάκωση σε ότι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά χρειάζεται πιστή τήρηση των μέτρων για μεγαλύτερη περίοδο»

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μέτρα και το lockdown αρχίζουν και αποδίδουν. Ο κρίσιμος παράγοντας για την άρση τους είναι οι αντοχές στο Σύστημα Υγείας, το οποίο τις τελευταίες 45 ημέρες έχει πιεστεί αρκετά», σημείωσε αναφορικά με την διάρκεια ισχύος των περιορισμών.

Αναφερόμενος στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, είπε ότι «η ΕΕ στις συμφωνίες της με τις εταιρείες έθεσε ως όρο να τηρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και αποδοτικότητας των εμβολίων. Η διαδικασία ακολουθεί την λεγόμενη κυλιόμενη επισκόπηση, ώστε να είναι σύντομη η λήψη των αποφάσεων, δηλαδή τίθενται διαρκώς υπόψη των ειδικών των αρμόδιων οργανισμών, τα αποτελέσματα των ερευνών, ώστε να είναι ενήμεροι», ενώ σημείωσε η Pfizer είχε καταθέσει νωρίτερα στην Βρετανία, σε σχέση με την ΕΕ, αίτημα για έγκριση του εμβολίου της, γι΄ αυτό και εκεί υπάρχει ήδη η αδειοδότηση.

Τέλος, σε ότι αφορά πρωτοσέλιδο εφημερίδας για προμήθεια rapid test με «πλάγιο τρόπο», απάντησε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες για τον διαγωνισμό που έγινε, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι από τις πρώτες χώρες που κάνει αυτά τα γρήγορα τεστ, ενισχύοντας το οπλοστάσιο μας στην διεξαγωγή των ελέγχων».