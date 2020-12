Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Ηλίας Μόσιαλος στον ΑΝΤ1 για την “καθυστέρηση” στην έγκριση του εμβολίου (βίντεο)

Τι λέει ο Καθ. του LSE για τις διαδικασίες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την ταχύτητα των αποφάσεων στην Βρετανία, όπου αρχίζουν οι εμβολιασμοί.