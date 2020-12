Κόσμος

Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν: αφιέρωμα του ΑΝΤ1 στον φιλέλληνα Γάλλο Πρόεδρο (βίντεο)

Νικημένος από τον κορονοϊό, σε προχωρημένη ηλικία, έφυγε ο άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την πορεία της Ελλάδας μετά την Χούντα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κήρυξε ημέρα εθνικούς πένθους την επόμενη Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου, στη μνήμη του πρώην προέδρου Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, μιας «κεντρικής προσωπικότητας της ιστορίας της Δημοκρατίας», ο οποίος απεβίωσε χθες σε ηλικία 94 ετών.

Στο διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό, ο Μακρόν διευκρίνισε ότι ο πρώην πρόεδρος και η οικογένειά του δεν επιθυμούσαν «για λόγους σεμνότητας» μια πανεθνική τελετή, όπως εκείνη που οργανώθηκε για τον Ζακ Σιράκ το 2019.

«Στις 2 Φεβρουαρίου, στην επέτειο της γέννησής του, θα αποτίσουμε φόρο τιμής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Όσοι Γάλλοι το επιθυμούν, μπορούν να γράψουν δυο λόγια στα βιβλία συλλυπητηρίων που έχουν ανοιχτεί στα δημαρχρία και στο Μουσείο ντ’ Ορσέ. Η κηδεία του ντ’ Εστέν θα γίνει το Σάββατο σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο στην Οτόν της κεντρικής Γαλλίας, όπου είχε έναν πύργο.

«Ανήκω σε μια γενιά που γεννήθηκε υπό την προεδρία του και αναμφίβολα δεν αντιλαμβανόταν πάντα μέχρι ποιου σημείου άλλαξε ο Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν τη Γαλλία», είπε ο Μακρόν, αναφερόμενος μεταξύ άλλων «στην υπεράσπιση των γυναικών και την προώθησή τους σε υψηλά αξιώματα, το συναινετικό διαζύγιο, τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων». «Αν οι ζωές μας είναι πιο ελεύθερες, το οφείλουμε μεταξύ άλλον στο θάρρος και την τόλμη του», πρόσθεσε.