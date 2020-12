Αθλητικά

Euroleague: “Μαύρη Πέμπτη” για τον Ολυμπιακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ερυθρόλευκοι “πνίγηκαν” από την άμυνα της ΤΣΣΚΑ, στη Μόσχα.

Σε μία κάκιστη επιθετική βραδιά, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε, 80-61, χωρίς αντίδραση, από την πρωταθλήτρια Euroleague 2019, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια, καθώς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στα τέλη της 3ης περιόδου. Αυτή ήταν η 5η ήττα του Ολυμπιακού στη διοργάνωση σε 10 αγώνες, ενώ η ΤΣΣΚΑ μετρά 9 νίκες και απολαμβάνει το «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα.

Με 6/24 τρίποντα ο Ολυμπιακός και 61 πόντους στο σύνολο οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν ελπίδες για νίκες. Χαρακτηριστικά 0/5 τρίποντα είχε ο Βασίλης Σπανούλης, 1/3 ο Σλούκας, 0/3 ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ, 0/2 ο ΜακΚίσικ και 0/2 ο Λαρεντζάκης. Από 10 πόντους πέτυχαν οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού Χασάν Μάρτιν και Γιώργος Πρίντεζης, 9 πρόσθεσε ο Ζαν-Σαρλ και 7 πέτυχε ο ΜακΚίσικ.

Οι Ρώσοι ήταν ανώτεροι σε όλα τα επίπεδα, επέδειξαν πολυφωνία στην επίθεση, αλλά ο αδιαμφισβήτητος ΜVP ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα. Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι ως αντίπαλος του Ολυμπιακού μάζεψε 8 ριμπάουντ και πέτυχε 4 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 39-29, 56-38, 80-61

Οι συνθέσεις:

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Δημήτρης Ιτούδης): Μπολομπόι 8, Χομένκο, Τζέιμς 16 (2), Χίλιαρντ 7 (1), Ούκχοφ 6 (1), Χάκετ 8 (2), Αντόνοφ 5 (1), Βόιτμαν 6 (1), Κλάιμπερν 2, Σενγκέλια 10 (2), Μιλουτίνοβ 4, Κουρμπάνοφ 8 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Λαρεντζάκης 2, Σπανούλης 5, Σλούκας 5 (1), Μάρτιν 10, Βεζένκοφ 2, Πρίντεζης 10, Παπανικολάου 6 (2), Ζαν-Σαρλ 9, Τζένκινς 3 (1), Έλις 2, ΜακΚίσικ 7