Βέμπερ: Φτάνει πια με την Τουρκία - Κυρώσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

"Μήνυμα" στους Ευρωπαίους ηγέτες απο τον επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Μην ξεγελιέστε από τον Ερντογάν! Απέσυρε το Oruc Reis πριν από τη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου για να αποφύγει τις κυρώσεις. Τώρα το κάνει ξανά» αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Πρέπει να πούμε φτάνει πια και να βάλουμε κυρώσεις στο τραπέζι», προτρέπει ο Γερμανός ευρωβουλευτής και σημειώνει ότι ο κατάλογος των προκλήσεων είναι αρκετά μεγάλος.