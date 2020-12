Οικονομία

Γεωργιάδης: 110 καταστήματα θα ανοίξουν την Δευτέρα

Διευκρινίσεις απο τον υπουργό Ανάπτυξης για το άνοιγμα της αγοράς των εποχικών ειδών.

Συνολικά 110 καταστήματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην αγορά των εποχικών ειδών θα ανοίξουν από την ερχόμενη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης στο Mega.

O υπουργός σημείωσε πως: «η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να ανοίξει τα αμιγώς εποχικά καταστήματα. Αυτά και μόνο. Όχι γενικώς όλα τα καταστήματα που πουλάνε και χριστουγεννιάτικα είδη». Και συμπλήρωσε «αν πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε μεγαλύτερο ρίσκο θα ανοίγαμε όλα τα καταστήματα που έχουν, μεταξύ άλλων, και εποχικά είδη. Ανοίγουμε αποκλειστικά αυτά που έχουν μόνο εποχικά είδη και πρέπει να δουλέψουν τώρα. Μιλάμε για ανθρώπους που αν δεν πουλήσουν αυτές τις ημέρες, θα ξαναπουλήσουν του χρόνου».

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε επίσης: «καταλαβαίνω ότι δυσαρεστώ τα άλλα καταστήματα που πουλούν εποχικά είδη, αλλά δεν μπορούμε να καταδικάσουμε ανθρώπους στην οικονομική καταστροφή».

Απαντώντας στο ερώτημα πότε θα ανοίξει η αγορά είπε ότι με 2.000 κρούσματα «είμαστε μακριά από το άνοιγμά της» και συμπλήρωσε «ο αριθμός των κρουσμάτων και των κατειλημμένων ΜΕΘ πρέπει να είναι τέτοιος που σε ένα τρίτο κύμα το σύστημα υγείας να μπορεί να αντέξει και να μην τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

Την παράταση των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν σε όλη τη χώρα λόγω του κορονοϊού, μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 14 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.