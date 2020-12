Κόσμος

Ιταλία: Εορτές με ανοιχτά μαγαζιά και ρεβεγιόν στο σπίτι

Ποιοι περιορισμοί θα ισχύουν για τις μετακινήσεις απο πόλη σε πόλη, αλλά και στην λειτουργία των κατασημάτων εστίασης.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ανακοίνωσε επίσημα τα νέα περιοριστικά μέτρα τα οποία θα ισχύσουν κατά την περίοδο των γιορτών.

Επιβεβαιώνεται ότι από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου θα απαγορευθεί η μετακίνηση από την μια περιφέρεια στην άλλη, ενώ τα Χριστούγεννα, στις 26 Δεκεμβρίου και την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο κάθε Ιταλός θα πρέπει να παραμείνει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα συνεχίσει να ισχύει από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ενώ την Πρωτοχρονιά θα διαρκέσει περισσότερο, και θα λήξει στις 7 το πρωί. Φυσικά, δεν θα οργανωθούν υπαίθριες συναυλίες και γιορτές.

Τα εστιατόρια θα μπορούν να μένουν ανοικτά μέχρι τις 6 το απόγευμα, όπως και τα καφέ, καθ΄όλη την περίοδο των γιορτών. Σε ό,τι αφορά το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, απαγορεύεται κάθε είδους δείπνο, συμπεριλαμβανομένων αυτών στα εστιατόρια των ξενοδοχείων.

Παράλληλα, ο Ιταλός πρωθυπουργός ζήτησε από τους συμπατριώτες του να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά μέσα στο σπίτι, μόνον με τα πρόσωπα με τα οποία μοιράζονται την ίδια στέγη. «Δεν πρόκειται για επιβολή, αλλά με τον τρόπο αυτό θα προστατέψουμε τους γονείς και τους παππούδες μας», τόνισε ο Κόντε.

Ο Κόντε επιβεβαίωσε, επίσης, ότι τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να μένουν ανοικτά μέχρι τις 9 το βράδυ, για να ευνοηθεί η αγορά των δώρων και να αποφευχθεί, συγχρόνως, η πολυκοσμία. Τα δε λύκεια στην Ιταλία θα ξανανοίξουν τις πύλες τους, με επιστροφή των μαθητών στα θρανία στις 7 Ιανουαρίου.

«Θα είναι σίγουρα, διαφορετικά Χριστούγεννα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα ζήσουμε με λιγότερα έντονο τρόπο», κατέληξε ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.